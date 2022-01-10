وظائف شاغرة لحديثي التخرج وطلاب الفرقة الرابعة في البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني، أحدث الوظائف المتاحة للشباب من حديثي التخرج وبرنامج خريجي 2022، وذلك في إطار حرص البنك على توفير فرص العمل للشباب المهتمين بمجال العمل المصرفي في عدد من التخصصات المختلفة وللعديد من المؤهلات.

وظائف البنك الأهلي المصري

واشترط البنك في وظائف حديثي التخرج أعوام 2018 و2019 و2020 و2021 الآتي:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول الآتي:

- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عامًا في تاريخ الموافقة على التعيين.

- يشترط أن يكون محل الإقامة للمرشح مطابق للرقم القومي.

الكليات والتخصصات المطلوبة

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

برنامج خريجي 2022 من البنك الأهلي

وتمثلت الشروط والتخصصات المطلوبة لبرنامج تدريب خريجي 2022 في البنك الأهلي في الآتي:

- الشريحة المستهدفة: طلاب الجامعات المقيدين بالفرقة الرابعة.

- شروط التقدم: أن يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الأكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- التقديرات للسنوات الدراسية السابقة: جيد جدًا فأعلى.

- ألا يكون للمتقدم أقارب بالبنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أو حتى الدرجة الثانية مصاهرة وفقا والجدول الآتي:

- الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي - إثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة.

- مدة التدريب: 3 أشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات.

الكليات والتخصصات المطلوبة:

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية).

- إدارة أعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق).

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء).

- تكنولوجيا المعلومات.

- حاسبات ومعلومات.

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات).

- حقوق.

وعلى الراغبين في التقديم، الدخول على موقع البنك الأهلي، والضغط على «الوظائف» أعلى الصفحة، ثم اختيار وظائف حديثي التخرج أو برنامج تدريب خريجي 2022 ثم الضغط على «قدّم طلبك الآن» وقم باتباع الخطوات واستيفاء البيانات المطلوبة.