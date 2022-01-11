إصابة 22 شخصا بينهم 5 أطفال في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

تسببت السرعة الزائدة في وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم، اتجاه محافظة القاهرة، ما تسبب في إصابة 22 شخصاً بينهم 5 أطفال بإصابات متنوعة، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسيير الحركة المرورية.

أمن الفيوم يتلقى إخطارا بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد تعيلب، مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق «القاهرة - الفيوم» بنطاق المركز، ووجود عدد كبير من المصابين.

أسماء مصابي حادث الفيوم

وكشفت التحريات أن المصابين في حادث تصادم السيارتين بالفيوم، هم «نعيمة السيد طلبة، 40 سنة، نورا مبروك محمود، 30 سنة، فوزية محمد شعبان، 60 سنة، عشري عبد الظاهر مهدي، 35 سنة، سالم محمد متولي، 55 سنة، شعبان محمد متولي، 45 سنة، هبة فرج عبد العال 32 سنة، ورحمة محمد السيد 18 سنة، وإيمان محمد أحمد 33 سنة، وجنى محمد السيد 6 سنوات، وجيهان عبد الرحمن عفيفي 40 سنة، ونبيل عماد محمد 6 سنوات، وأحمد محمد متولي 58 سنة، وربيع محمد متولي 56 سنة، وسيد محمد متولي 47 سنة، وفادية محمد متولي 36 سنة، وصباح محمد متولي 50 سنة، وإيمان نبيل محمد 38 سنة، ونورا نبيل محمد 28 سنة، ومحمد رجب كامل 11سنة، وجنا رجب كامل 8 سنوات، وعمار صهيب عدلي 6 سنوات.

11 سيارة إسعاف تنقل المصابين

وعلى الفور هرعت 11 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.