مصرع 5 وإصابة 9 آخرين في تصادم «تريلا» بميكروباص في الفيوم (صور)

لحظات من الرعب عاشها عدد من ركاب سيارة ميكروباص، صباح اليوم الأحد، أثناء سفرهم من محافظة بني سويف إلى القاهرة، إذ تسببت الشبورة المائية الكثيفة وانعدام الرؤية في وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل «تريلا»، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي قبل كمين «الروس» بنطاق محافظة الفيوم.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين بإصابات خطيرة، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث لنقل الجثث والمصابين للمستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تصادم مروّع

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد وقوع حادث تصادم مروّع بين سيارة نقل «تريلا» وأخرى ميكروباص، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المحافظة وتحديداً، قبل كمين الروس، ووجود وفيات ومصابين.

الشرطة تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبينّ وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما تريلا وأخرى ميكروباص محملة بالركاب من محافظة بني سويف، وانقلاب الأخيرة بسبب قوة الاصطدام، وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي تسببت في حجب الرؤية على الطريق.

5 وفيات و9 مصابين ضحايا الحادث

وعلى الفور انتقلت 9 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين، حيث جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، كما تم نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث وتحرير محضر

جرى رفع آثار الحادث ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما جرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة التي تولت التحقيق.