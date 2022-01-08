بالأسماء.. تصادم سيارتين يقضي على فرحة أسرة قبطية بالعيد في الفيوم

قضى حادث تصادم مرّوع بين سيارتين ملاكي محملتين بـ11 شخصاً من عائلة واحدة، على فرحتهما بعيد الميلاد المجيد، حيث كانوا في طريقهم إلى رحلة لأحد الأديرة ابتهاجاً بالعيد، إلا أنّ السرعة الزائدة تسببت في تصادم السيارتين وانقلابهما بسبب قوة الاصطدام، مما أسفر عن مصرع طفلة وإصابة 10 آخرين بينهم 5 أطفال، بإصابات متنوعة، وذلك على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالقرب من قرية قصر الباسل أمام موقع البترول بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم.

أسماء المصابين في الحادث

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفية والمصابين في حادث طريق أسيوط بنطاق الفيوم، إذ أسفر الحادث عن مصرع هيدي صموئيل سمير، 13 سنة إثر إصابتها بنزيف داخلي، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل سيارة الإسعاف خلال نقلها للمستشفى، كما أُصيب كل من صموئيل سعيد شفيق، 37 سنة، بجرح بالجبهة طوله 5 سم، وديفيد بيشوي عزمي، 3 سنوات، بجروح قطعية بالوجه.

كما أسفر حادث تصادم سيارتين عن إصابة مرسا عزمي ونيس، 28 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبولس عزمي ونيس، 27 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وأمل عيد جيد، 24 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ورانيا صموئيل سمير، 12 سنة، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وريم صموئيل سمير، 9 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكيرولس صموئيل سمير، 4 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، كيرولس بيشوي عزمي 4 سنوات، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وبيشوي عزمي ونيس، 26 سنة بكدمات بالجسم.

نقل المصابين إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وإيداع الجثة بالمشرحة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بتسليم جثة الطفلة لأسرتها لدفنها.