«الوطن» تنشر تفاصيل المشروعات القومية بمدينة أكتوبر الجديدة خلال 2021

تعد مدينة أكتوبر الجديدة، إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لـ وزارة الإسكان تنفيذها، منذ عام 2017 داخل محافظة الجيزة.

«الوطن»، تستعرض خلال التقرير التالي أبرز ملامح هذه المشروعات التي تم وجاري تنفيذها بمدينة أكتوبر الجديدة خلال عام 2021، وهي كالتالي:

1 - قطاع الإسكان:

نجح قطاع الإسكان بمدينة أكتوبر الجديدة خلال 2021، في تنفيذ 58 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين إسكان محدودي ومتوسطي الدخل بمساحات تتراوح بين 75 متر للوحدة، وتصل إلى 117 متر مربع، بجميع أحياء المدينة بتكلفة استثمارية 15 مليار جنيه.

وتم الإنتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وتسليم 28 ألف وحدة سكنية للحاجزين حتى الآن، كما تم الإنتهاء من تنفيذ 177 عمارة سكنية تضم 4236 وحدة سكنية لمتوسطي الدخل نموذج «سكن مصر»، يتخللها 36 وحدة إدارية و 12 وحدة تجارية لتوفير الخدمات لكافة المواطنين والتيسير عليهم وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.

2 - المشروعات الخدمية:

تم الانتهاء من تنفيذ 13 مدرسة ما بين تعليم أساسي وثانوي بالقطاعات المختلفة، ومنها منطقة الـ 800 فدان والمنطقة السادسة «ابني بيتك»، بالإضافة لمدرسة سكن مصر، وتم تشغيل 7 مدارس منها، وجاري تنفيذ 3 مدارس أخرى كما تم الانتهاء من تنفيذ 5 حضانات وتسليمهم لوزارة التضامن الإجتماعي.

كما تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 5 ملاعب رياضية بمناطق مختلفة، وجاري الانتهاء من تنفيذ مركز شباب قطاع د بمنطقة الـ800 فدان على مساحة 15 ألف متر مربع، والانتهاء من تنفيذ المجمع الشرطي بالمدينة وجاري التنسيق لتسليمه للجهات المعنية.

وجاري تنفيذ 4 حضانات أخرى بمناطق المدينة المختلفة، والانتهاء من 5 وحدات صحية، وجاري تنفيذ وحدتين صحيتين بمشروع إسكان غرب المطار، وتنفيذ وتشغيل 4 أسواق تجارية، و5 أسواق تجارية أخرى، بخلاف منافذ البيع بمنطقة الـ 800 فدان وابني بيتك 6، تيسيراً على المواطنين.

وتم تسليم مقر لهيئة البريد، وجاري تنفيذ الأعمال النهائية به تمهيداً لافتتاحه، كما تم تسليم مقر للشهر العقاري، وتوفير وتسليم مقر لهيئة الإسعاف المصرية، وكذا توفير أتوبيسات نقل جماعي بالتنسيق مع شركة «مواصلات مصر»، لربط المناطق المختلفة بالمدينة بمحافظة الجيزة، وتوفير خط النقل الداخلي .

3 - الطرق والمرافق:

تم الانتهاء من تنفيذ شبكة مرافق المياه، والصرف، والكهرباء، والغاز، والاتصالات بمشروع عمارات منخفضي الدخل بمبادرة الرئيس سكن لكل المصريين، كما تم الانتهاء من شبكة المرافق بالكامل، بمنطقة سكن مصر، وجاري العمل على تنفيذ شبكة الطرق والمرافق بموقع الـ1000 فدان وموقع الـ1800 فدان لقطع الأراضي المميزة، والبدء في التسليم المرحلي لقطع الأراضي بتلك الموقع، وجاري العمل في ترفيق المرحلة العاجلة للمنطقة الصناعية بالمدينة.

كما تم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع الصرف الصحي وخط الطرد لخدمة مشروعات وحدات منخفضي الدخل والإسكان المتوسط، بمنطقة الـ800 فدان، بجانب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطة رافع المياه والخزان بمنطقة الـ800 فدان، ورصف عدد من الطرق، وتنفيذ شبكة طرق مشروع سكن مصر بالكامل، ورصف طريق شمال المطار، ليكون شريانا لتنمية مناطق المدينة المختلفة، ورفع كفاءة طرق المنطقة السادسة، بابني بيتك.

4 - الفرص الإستثمارية بالمدينة

تم تخصيص أكثر من 60 قطعة أرض بمساحات مختلفة وأنشطة صناعية متنوعة بحصيلة استثمارية بلغت ملياري جنيها، كما تم تسليم مساحة 96 فدانا بالمنطقة الصناعية لمركز بحوث وتطوير الفلزات بوزارة التعليم العالي لإعداد مركز بحوث وتطوير فلزات ومعادن، وبعض المصانع، وجاري تنفيذ مجتمع عمراني متكامل بالشراكة بين وزارة الإسكان، وإحدى الشركات الخاصة على مساحة 3 أفدنة.

كان المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أعلن الانتهاء من زراعة وتشجير المسطحات الخضراء المخططة بالمدينة بالإضافة إلى تشجير الطرق والمحاور الرئيسية بمنطقتي الـ 800 فدان ومنطقة مشروع سكن مصر والتي شملت زراعة ما يقرب من 350 ألف متر مسطح مساحات خضراء، بالإضافة لزراعة نحو 20 ألف شجرة.