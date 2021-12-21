المدن الجديدة تواصل حملاتها لإزالة تجمعات مياه الأمطار.. «صور»

تواصل أجهزة المدن الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، سباقها مع الزمن لرفع الآثار الناجمة عن التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ وسقوط الأمطار، للتيسير على المواطنين وقائدي المركبات، وللحد من تكدس السيارات بسبب تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين الرئيسية، فيما أعلن قيادات العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، عدم توقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها بسبب التقلبات الجوية.

بشارة: تكثيف الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على المناطق الساخنة

من جانبه، شدد المهندس عبد اللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على كل المناطق الساخنة التي تتعرض بشكل دائم لتراكم مياه الأمطار للانتهاء من إزالتها قبل حلول المساء.

وأضاف بشارة خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم التأكيد على إلغاء جميع الإجازات، خاصة بالمرافق الحيوية، لتقديم خدمات متميزة لسكان المدينة خلال فترة التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ، خاصة أن بالتزامن مع قرب احتفالات المدينة بأعياد الميلاد والكريسماس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وائل سمير: منظومة صرف الأمطار بالعلمين الجديدة تتم بمواصفات عالمية

من جانبه، أوضح المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وجود شبكة صرف أمطار كاملة بالمدينة لصرف الأمطار، ولحين اكتمال الشبكة، يتم التعامل بمعدات شفط المياه الذاتية الخاصة بالجهاز، وشركة النظافة المتعاقد معها، مع الاستعانة بشركة مياه مطروح في حال زيادة تراكمات الأمطار، وذلك لحين الانتهاء من المشروعات واكتمال شبكة صرف مياه الأمطار وهي شبكة منفصلة عن الصرف الصحي، وتم تنفيذها طبقا للمواصفات العالمية ودراسة كاملة على أعلى معدل للأمطار في تلك المنطقة.

وأضاف المهندس سمير أنه تمت مراعاة كل وسائل الأمان الكاملة للعاملين بالمواقع أثناء التقلبات الجوية، كما تم اتخاذ كل الاحتياطات الكاملة والملازمة لعدم تعرض العاملين بالمشروعات لأي أذى بسبب التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ التي تشهدها المدينة خلال الفترة الحالية.

من جانبه، أعلن المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، أن العمل لم يتوقف بجميع المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن جميع قيادات الجهاز تشدد خلال جولاتها على عوامل الأمان، للحد من الحوادث، خاصة أن سرعة الرياح والأمطار تختلف لدينا نظرا لانكشاف المنطقة.

الشربيني: التقلبات الجوية وموجات الطقس السيئ لم توقف الأعمال بمشروعات العاصمة الإدارية

وتابع الشربيني: «نسعى للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالكامل خلال المواعيد المعلنة سابقاً، بالتعاون مع جميع مقاولي المشروعات»، مؤكدا أن الأمطار والتقلبات الجوية والطقس السيئ لم توقف العمل بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حتى ساعة تاريخه.