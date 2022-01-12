فتح باب الترشح لانتخابات المهندسين 2022 اليوم.. و7 ملفات تشعل المنافسة

تبدأ اليوم اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 برئاسة المهندس هاني محمود، تلقي طلبات الترشح على كل المراكز النقابية الخالية، وذلك من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء طوال أيام الأسبوع في مقر النقابة العامة للمهندسين وجميع مقرات النقابات الفرعية اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 12 يناير، حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

انتخابات نقابة المهندسين 2022

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، جدول مواعيد وإجراءات الترشح والاقتراع كالآتي:

1- فتح باب الترشح الأربعاء 12 يناير حتى الأربعاء 26 يناير 2022.

2- تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والاثنين 30 و31 يناير 2022 الجاري.

3- الجمعة 25 فبراير 2022 إجراء انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

4- الجمعة 4 مارس 2022 انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

5- الجمعة 11 مارس 2022، الإعادة على منصب النقيب في انتخابات نقابة المهندسين 2022، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

ويترأس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022 المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري ووزير الاتصالات الأسبق، وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الدكتور معتز طلبة، المهندس عادل درويش، المهندس فايق جرجس، المهندس أحمد السيد، المهندس عادل عبد العزيز نور الدين، والمهندس طارق عبدالمنعم طارق.

البرامج الانتخابية

ويعد أبرز المرشحين على منصب النقيب حتى الآن من الذين أعلنوا اعتزامهم الترشح النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي وزير النقل الأسبق، والمهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق.

ومن المقرر أن تشهد العملية الانتخابية منافسة على العديد من الملفات أبرزها 7 ملفات تشمل «التعليم الهندسي واستغلال أصول النقابة، ومستشفى المهندسين في بدر وصندوق المعاشات، والتدريب، وتوفير فرص عمل للأعضاء، ومشروع العلاج».

هاني ضاحي

وأعلن المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، اعتزامه الترشح لدورة ثانية في مؤتمر صحفي عقده بمقر النقابة الأسبوع الماضي، موضحا أن قراره يأتي استجابة لطلب العديد من شيوخ المهنة والمهندسين الذين تواصلوا معه الفترة الماضية، وقال «استطعنا زيادة معاشات المهندسين 37% ووصلنا إلى 960 جنيها وهو قابل للزيادة في الفترة المقبلة»، كما أشار إلى اعتزامه إبلاغ شرطة الاتصالات عن صفحات بتهمة بأنها اسم نقابة المهندسين على فيس بوك وتعلن عن مشروعات وهمية كما تتطاول على المجلس الحالي.

وتناول ضاحي في المؤتمر الصحفي، العديد من الملفات التي عمل عليها المجلس خلال فترة توليه منذ أن تسلم المسؤولية عام 2018، وأبرزها صندوق المعاشات، حيث قال النقيب إنّ المجلس نجح في تغطية العجز الذي عانى منه صندوق المعاشات وبلغ 222 مليون جنيه، ليتحول إلى فائض 178 مليون جنيه في العام الأول والعام الثالث 620 مليون جنيه، كما تطرق لما تم إنجازه في ملف التعليم الهندسي لا سيما قرار وقف إصدار تراخيص لمعاهد هندسية جديدة.

طارق النبراوي

من جانبه، أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين السابق، اعتزامه الترشح على منصب النقيب أيضا، وبدأ في جولاته الانتخابية حيث عقد لقاء مع عدد من مهندسي محافظة المنوفية وأعضاء بمجلس النقابة الفرعية، وأشار النبراوي بحسب بيان صادر عن حملته الانتخابية إلى أنه رد على بعض الاتهامات التي وجهت إليه ومجلسه أثناء تولي المسؤولية بالتسبب في حدوث عجز بصندوق المعاشات، مشيرا إلى أنه تم رفع المعاش مرتين في عهده من 450 إلى 700 جنيه، وأنه قد تحقق عوائد من المشروعات في فترة المجلس الحالي دون تدخل منه على حد زعمه.

كما أكد النبراوي أن برنامجه سيقوم على تعظيم موارد النقابة، فضلا عن «استقلالية القرار النقابي والابتعاد عن العمل السياسي وعدم التبعية للأحزاب» بحسب تعبيره، وأنه سيعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشروع مستشفى المهندسين ببدر حال فوزه وأنه سوف يقوم خلال فترة 3 أشهر بإعداد ملف بالمقترحات التي جاءت إليه لدراسة الاستغلال الأمثل لأرض المستشفى وباقي أصول النقابة، وأنه سيعمل أيضا على زيادة حد الاستفادة من مشروع العلاج إلى 40 ألف جنيه.