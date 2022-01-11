المؤبد والمشدد 10 سنوات للمتهمين بهتك عرض شاب وتصويره عاريًا بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات و3 متهمين آخرين بالسجن المؤبد، لإدانتهم باستدراج رجل أعمال من محافظة الإسكندرية وهتك عرضه وتصويره عاريا والتعدي عليه بالضرب لإجباره علي رد مبلغ مالي في تعاملات تجارية بينه وبين أحد المتهمين.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي، وسكرتارية يامن محمود.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً بالواقعة

كان اللواء محمد والى مدير، أمن الشرقية، تلقي إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغاً من «هـ.أ.م» 33 عامًا صاحب شركة ومقيم بمحافظة الإسكندرية، يتهم فيه مجموعة مكونة من 6 أشخاص بالتحايل عليه واستدراجه لمدينة العاشر من رمضان، والتعدي عليه بالضرب وهتك عرضه وتصويره عاريًا قاصدين كسر أنفه، لرد مبلغ مالي لأحد الأشخاص من المتهمين بينهما تعاملات مالية.

6 متهمين خطفوا رجل الأعمال واعتدوا عليه

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي للتحري عن صحة الواقعة، وبالتحري تبين صحتها وأن وراء ارتكابها كلا من «ج.ع.ج، 45 عاما، صاحب محل، ط.م .ج، 20 عاما، صاحب محل، ع.ج.م، 15 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، ر.م.ر، ع.ر.ج، م.ع.ج»، وجميعهم مقيمين بكرداسة التابعة لمحافظة الجيزة.

الأمن يضبط المتهمين ويعترفوا بارتكاب الواقعة

وانتقلت قوة من الشرطة لمكان إقامتهم وأمكن إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب المشار إليه، ووجه لهم اتهامات باستخدام أسلحة وترويع مواطن وإرغامة على سلب ممتلكاته وهتك عرضه وتصويره عاريًا.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7912 جنايات قسم شرطة أول العاشر من رمضان لسنة 2021، وبالعرض علي النيابة العامة أحالتهم محبوسين لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.