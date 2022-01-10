محافظ الشرقية: تخصيص شقق سكنية لـ10 أسر أولى بالرعاية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، 10 مواطنين من الأسر الأولى بالرعاية، ومتحدي الإعاقة، من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للاستماع لمشكلاتهم على الطبيعة، وتوفير الحلول اللازمة لها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تخصيص يوم «أسبوعيًا» للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه أصدر توجيهات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وحلها فورًا، في ضوء الإمكانيات المتاحة.

مواطنون يطالبون المحافظ بتوفير شقق سكنية

بدأ اللقاء بشكاوى تقدم بها أربعة مواطنين، وهم «ص. ع. ا»، من مدينة العاشر من رمضان، و«إ. أ. ا»، من مدينة القرين، و«ر. م. س»، من مركز فاقوس، و«ع. ع. ا»، من ذوي الهمم، من مركز ههيا، يتضررون من عدم وجود سكن مناسب لهم ولأسرهم، وعدم وجود دخل ثابت، وعدم قدرتهم على تحمل نفقات العلاج ودفع المصروفات المدرسية، ليوجه المحافظ مديرة إدارة الإسكان بالديوان العام، ومديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، ببحث حالتهم الاجتماعية، ومدى إمكانية توفير سكن مناسب لهم من المخصص للأسر الأولى بالرعاية، وكذلك إعطائهم مساعدات فورية، لحين استخراج معاش تكافل وكرامة لهم.

وكلف المحافظ، بتوفير أثاث ومفروشات للوحدة السكنية لإحدى الحالات، لعدم توفر أثاث لديهم، فضلًا على تكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة، بتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص، كما وجه مديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بإعفاء أبنائهم من المصروفات المدرسية، وتكليف وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج الخاص بهم، من خلال منظومة علاج غير القادرين.

تخصيص دخل ثابت لمواطن من «ذوي الهمم»

وفى سياق متصل، استمع محافظ الشرقية، لشكوى المواطن «م. م. م»، من ذوي الهمم، من مركز كفر صقر، والذى يشكو من عدم وجود دخل ثابت له، نظرًا لإصابته بشلل نصفي، ومرض بالمخ، ويحتاج لعلاج شهري، ليكلف المحافظ مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام، بمخاطبة مصلحة التأمينات والمعاشات لسرعة صرف معاش تأميني له، كما وجه مديرة إدارة خدمة المواطنين بمديرية التضامن الاجتماعي، بمساعدته في شراء مستلزمات مشروع بقالة له، وصرف مساعدة شهرية له، لتعينه على تحمل نفقات المعيشة، لحين صرف المعاش التأميني له، إضافة لتكليف وكيل وزارة الصحة، بتوفير العلاج الخاص له من خلال منظومة علاج غير القادرين.

واستمع محافظ الشرقية، لشكوى كل من «د. ف. م»، و«ا. أ. ح»، من مركز الزقازيق، و«س. م. ا»، من مركز ديرب نجم، واللاتى يعُلن أطفالا بالمراحل التعليمية المختلفة، ويتضررن من الإصابة هن وأولادهن بأمراض مزمنة، بالإضافة لعدم وجود دخل ثابت لهن، ليكلف المحافظ ببحث حالتهن الإجتماعية لإمكانية إستخراج معاش تكافل وكرامة لهن، وكذلك إعطائهن مساعدة شهرية لحين صرف المعاش، وتكليف مدير إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لهن بالقطاع الخاص، وتوقيع الكشف الطبي عليهن وأولادهن، وتوفير العلاج اللازم لهن بالمجان.

وكلف محافظ الشرقية وكيل وزارة الصحة بتوفير العلاج المناسب للمواطن «م. ل. م»، والذى يتضرر من عدم قدرته على تحمل نفقات العلاج الدوائي، لكونه من أصحاب الأمراض النفسية المزمنة، موجهًا بصرف إعانة فورية له، لمساعدته على تحمل نفقات العلاج، ومساعدة شهرية لحين استخراج معاش تكافل وكرامة له.

توفير فرص عمل للشباب

وحرصًا من محافظ الشرقية على تقديم الدعم الكامل للشباب، فقد وجه المحافظ بتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص للشاب «س. م. ع»، من مركز الزقازيق، متزوج ويعول أسرة، ويتضرر من عدم وجود دخل ثابت له، وكذلك صرف إعانة فورية له من مديرية التضامن الاجتماعي لحين استلامه أول مرتب من عمله.

وأكد محافظ الشرقية، على ضرورة وضع حلول للشكاوى، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في كافة القطاعات، بمراكز وقرى المحافظة، والاستجابة العاجلة لطلبات المواطنين.