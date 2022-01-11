رجل أعمال يتهم زوجته بالجمع بينه وطليقها في الشرقية

اتهم زوج زوجته بالهروب منه والجمع بينه وبين طليقها، والاستيلاء على أمواله بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

أمن الشرقية يتلقى بلاغاً من رجل أعمال

وتعود الواقعة لتلقي اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مأمور مركز شرطة فاقوس بلاغاً من «باسم م.ال» رجل أعمال يتهم فيه زوجته «رشا س.ع» مدرسة لغة عربية - ومقيمة بمركز فاقوس، بالجمع بينه وبين طليقها والاستيلاء على أمواله.

بينهما قصة حب وتزوجها بعقد عرفي حتي لا تفقد حضانة أطفالها

وأكد الزوج في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه كانت تربطه علاقة عاطفية مع زوجته المحرر بشأنها محضر الاتهام، في بداية حياته دون أن تكتمل هذه العلاقة وانفصلا عن بعضهما، وتابع الزوج أن كلًا منهما تزوج من آخر ومع مرور الوقت وبعد عدة سنوات تقابلا مجددًا وفي هذا التوقيت كانت انفصلت عن زوجها بعد أن أنجبت منه طفلين.

الزوج: أهديتها ربع كيلو ذهب ومنزل باسمها في العبور

وأوضح الزوج أن كلًا منهما روي للأخر ظروف حياته المعيشية، واتفقا على الزواج إلا أنها اشترطت عليه بالزواج بعقد عرفي حتي لا يعرف طليقها بخبر زواجها وتفقد حضانتها لأولادها، وتابع الزوج أنه بالفعل وافق على العرض المقدم منها، وانتقل بها للإقامة بمدينة العبور بمحافظة الدقهلية، واشترى لها منزل بعقد بيع وشراء لها وأهداها ربع كيلو من المصوغات الذهبية، مشيرًا إلى أنها حملت منه.

الزوج يتهم زوجته بالهروب والاستيلاء على ممتلكاته

وأوضح الزوج في أقواله أمام جهات التحقيق، أنه تفاجئ في أحد الأيام بعد عودته من عمله بعدم وجود الزوجة في المنزل والاستيلاء على المصوغات الذهبية بوزن ربع كيلو من الذهب، بالإضافة إلى عقد المنزل الذي كان قد اشتراه لها وسجله باسمها وأنها تخلصت من طفلها الذي حملت منه بإجهاضه.

وحرر الزوج عن ذلك المحضر رقم 287 إداري مركز فاقوس، وجار العرض على النيابة العامة لتتولي التحقيقات.