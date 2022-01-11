حالة الطقس غدا الأربعاء 12 يناير 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، حالة الطقس غدًا الأربعاء، إذ يسود البلاد نهارًا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة على الأنحاء كافة في ساعات الليل، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس غدًا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

كما أضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 19 11

الإسكندرية 18 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 18 10

شبين الكوم 18 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 17 11

السلوم 17 12

سيوة 17 08

بورسعيد 20 12

دمياط 20 11

الزقازيق 19 11

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 19 11

السويس 19 11

العريش 18 08

رفح 18 08

رأس سدر 19 10

نخل 19 02

نويبع 21 15

طابا 19 12

كاترين 18 01

الطور 22 12

شرم الشيخ 24 15

الغردقة 23 13

مرسى علم 24 14

الفيوم 20 08

بني سويف 20 08

المنيا 20 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

إدفو 24 12

أبو سمبل 24 12

الوادي الجديد 24 06

شلاتين 25 14

أبو رماد 25 15

حلايب 23 15

رأس حدربة 22 15