السيسي بمنتدى شباب العالم: إنتاج أول سيارة مصرية كهربائية عام 2023

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العالم به مئات الملايين من السيارات، وخلال السنوات الماضية خرجت نسبة من السيارات العاملة بالكهرباء والطاقة المتجددة بنسب لا تتجاوز الـ20%، «هي دي الفرصة لعمل إحلال لحجم ضخم جدا من السيارات اللي بتستخدم طاقة أحفورية سواء السولار أو البنزين، وتتحول إلى غاز أو كهرباء».

شراكة مع القطاع الخاص لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، بمنتدى شباب العالم: «إحنا في مصر كنا شايفين ده، واتحركنا فيه بسرعة كبيرة جدا، ومن 5 سنين اتكلمنا مع شركات السيارات إننا في مصر مستعدين يكون لينا شراكة مع الشركات دي لإقامة صناعة سيارات كهربائية في مصر، وبدأنا في عمل مبادرات لإحلال السيارات بالغاز وكذا السيارات الكهربائية».

السيارة الكهربائية ذات تكلفة عالية

وأوضح أنه في عام 2023، سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، وهي سيارة ذات تكلفة عالية وتحتاج لبنية أساسية ضخمة من أجل إنتاجها: «إحنا بنتحرك كدولة في هذا المجال، ولو القطاع الخاص شاف الفرص اللي موجودة في عملية الإجراءات اللي بتتعمل لتغير المناخ هيتحرك ويشتغل فيها».