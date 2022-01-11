السيسي بمنتدى شباب العالم: بدأنا برنامج تطهير البحيرات منذ 4 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ما تناوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حول تطهير الترع المصرية، هو أمر لم يمس من قبل القيادات السياسية لعقود وقرون كثيرة خلت: «الدكتور مصطفى اتكلم عن البحيرات اللي كانت موجودة وحجم التلوث فيها، وده موضوع بقاله عشرات ومئات السنين محدش اقترب منه، ودخلنا في برنامج بقالنا 4 سنين لتطهير البحيرات».

البحيرات ستتحول إلى طاقة اقتصادية بعد تطهيرها

وأضاف الرئيس خلال مشاركته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ»، بمنتدى شباب العالم: «العمل ده واحنا بنعمله هيترتب عليه تشغيل الناس القائمين على عملية التطهير، وستتحول تلك البحيرات إلى طاقة اقتصادية مناسبة بعد تطهيرها وتجهيزها».

«حياة كريمة» سيغير حياة 60 مليون مصري

وأكد أن مشروع «حياة كريمة» سيغير حياة 60 مليون شخص على مستوى مصر، عبر تبطين الترع بواقع 40 ألف كيلو متر من الترع، ستكلف الدولة أكثر من 80 مليار جنيه: «مش دول فرص عمل متاحة للناس القائمين على عملية التبطين؟، ومصانع مواد البناء هتبقى فرصة عمل لهذه الصناعة ثم وسائل النقل وحاجات أخرى كثيرة».