خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى قبل انتهاء المهلة.. باق 4 أيام

أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء مهلة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في نقل بطاقة التموين من محافظة إلى محافظة أخرى دون التقيد بمحل الإقامة للمواطن الراغب في نقل بطاقته ودون مطابقة عنوان بطاقة الرقم القومي بالمحافظة التي يرغب التحويل لها، والتي تنتهي يوم 15 يناير 2022.

نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى

وكانت وزارة التموين أصدرت قرارًا في أكتوبر الماضي، باعتبار محافظات القاهرة الكبرى الثلاث (القاهرة - الجيزة - القليوبية) محافظات منفصلة، واعتبار كل محافظة نطاقًا جغرافيًّا مستقلًّا، وبهذا القرار لن يستطيع المواطن صرف الخبز إلا من المحافظة التابع لها.

ويفيد القرار بأنّه سيتم اعتبار كل من محافظات القاهرة الكبرى نطاقا جغرافيا مستقلا، وبذلك سيتم صرف الخبز للمواطن المقيم في محافظة القاهرة لظروف العمل أو الإقامة بعد نقل البطاقة التموينية لمحافظة القاهرة، وبالمثل على محافظتي الجيزة والقليوبية، حيث أن المعمول به والذي تم إلغائه كان صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى قبل أكتوبر 2021.

إذ يمكن للمواطنين نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى، وذلك عن طريق تقديم طلب إلكتروني من خلال منصة مصر الرقمية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- في البداية عليك الدخول على منصة مصر الرقمية.

- اختر خدمات التموين، ثم اضغط على «نقل من محافظة لأخرى».

- ستظهر أمامك بيانات بطاقتك التموينية والتي أدخلتها سابقًا، اضغط على «الموافقة على الشروط والأحكام» ثم الضغط على «التالي» للاستمرار.

ويشترط لإتمام إجراءات نقل البطاقة ألا تنطبق على مالك البطاقة شروط الاستبعاد من التموين، ويكون مالك البطاقة فقط «رب الأسرة» هو المؤهل لطلب الخدمة.

- اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظات، وحدد الإدارة التموينية ومكتب التموين واختر البدّال الذي تريده ثم اضغط على «التالي».

- تظهر أمامك رسالة «تم تنفيذ الطلب بنجاح»، ويمكنك مراجعة طلبك لاحقًا من خلال الضغط على «طلباتي».

يذكر أنّ وزارة التموين تواصل إرسال رسائل توعوية للمواطنين عن طريق «بون صرف الخبز» والمقررات التموينية بشأن موعد صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط.