«التموين»: 3 أشهر احتياطي سلعي لمحافظات «الطقس السيئ»

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه تم رفع تقرير إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشأن مخزون السلع الأساسية والغذائية في المحافظات الساحلية، وجميع المحافظات المهددة بموجة من الطقس السيئ، سواء كانت محافظة بالوجه القبلي أو البحري أو المحافظات الحدودية.

تأمين محافظات الطقس السيئ بـ3 أشهر احتياطي من السلع

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن التقرير المرفوع إلى الوزير، أفاد بأنه تم تأمين جميع المحافظات المهددة بموجة من الطقس السيئ، باحتياطي سلعي آمن، يكفي حتى 3 أشهر لكل محافظة على حدة، بهدف ضخ السلع الأساسية لمخازن الجملة ومنافذ صرف السلع، وإتاحة السلع الأساسية للمواطن من أجل الحصول على مستحقاته من الدعم السلعي ودعم الخبز.

سلع تم ضخها بالمحافظات الساحلية

ونوه التقرير المرفوع للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، من ‏مديري مديريات التموين بمحافظات «الإسكندرية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح ودمياط»، بأن نوعية السلع التي تم تأمين المحافظات الساحلية ومحافظات الطقس السيئ بها تشمل: «الزيت والسكر والأرز والمكرونة»، فضلا على تزويد المخازن البلدية في هذه المحافظات، بكميات وفيرة من الدقيق، لضمان استمرارية انتاج رغيف الخبز المدعم.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يوميا كميات طائلة من السلع الأساسية لمنافذ صرف السلع التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية؛ من أجل توفير السلع تزامنا مع استمرار صرف تموين شهر يناير 2022، حيث يكون الضخ اليومي عبارة عن:

4 آلاف طن سكر يوميا.

3 آلاف طن زيت يوميا.

1000 طن أرز يوميا.

1000 طن مكرونة يوميا.

وتشهد عمليات الضخ أيضًا، السلع الأساسية الأخرى التي توفرها وزارة التموين على قائمة السلع التموينية، والتي يبلغ عددها 28 سلعة تموينية مدعمة.