تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، باستكمال بيانات بطاقة التموين، من خلال إقرار إجباري يقدمه المواطن صاحب البطاقة التموينية، عن كل ما لديه من ممتلكات وحيازات، وذلك في إطار ضبط منظومة الدعم لوصوله لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية فقط، لذا كثرت علميات البحث خلال الأيام الماضية عن تحديث بيانات بطاقة التموين.

تحديث بيانات بطاقة التموين

ويمكن تحديث بيانات بطاقة التموين من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1. ادخل على موقع دعم مصر.

2. اضغط على إحدى الخدمات التموينية المتاحة عبر الموقع والتي تتطلب إدخال رقم الهاتف المحمول أولًا.

3. اضغط على «إعادة إرسال الرقم السري».

4. سيطلب منك الموقع إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية.

5. اكتب رقم البطاقة التموينية والمكون من 12 رقما.

6. اضغط على «إرسال الرقم السري».

وبعد استكمال الخطوات، يستقبل صاحب البطاقة التموينية الرقم السري لبطاقة التموين المُحدثة وذلك من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف المحمول الذي تم تدوينه ضمن بيانات بطاقة التموين.

عقوبة عدم استكمال بيانات بطاقة التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أشار إلى أنّه سيتم حذف بطاقة كل مواطن يرفض أو يمتنع عن استكمال بيانات بطاقة التموين، مؤكدًا أنّه لن يضار أي مواطن مستحق للدعم، سواء دعم التموين، أو دعم الخبز، من عملية استكمال بيانات بطاقة التموين، التي تبحث الوزارة حاليا، عن معايير وآليات ما سيجري خلال الأيام المقبلة، لضبط منظومة الدعم.

وأوضح «المصيلحي» أنّ قاعدة بيانات منظومة الدعم تضم بيانات صحيحة، إلا أنّ الوزارة بحاجة إلى معرفة مدى استحقاق العدد المدرج على المنظومة للدعم من عدمه، مشيرًا إلى أنّ هناك نحو 64 مليون مواطن يصرفون السلع شهريا، و72 مليون مواطن يصرفون الخبز يوميا.