وظائف شاغرة بوزارة التموين.. التقديم ينتهي في 3 فبراير المقبل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، عن وظائف شاغرة بها تتمثل في وظيفة تخصصية على منصب «رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية» بهيئة السلع التموينية، وأتاحت التقديم حتى يوم 3 فبراير المقبل على بوابة الحكومة المصرية.

ولخصت وزارة التموين في نص الإعلان عن الوظيفة عن مجموعة من المستندات والشروط اللازم تقديمها عند الوظيفة، وتشمل التالي:

المستندات المطلوبة لشغل وظائف وزارة التموين

1 - أصل شهادة المؤهل الدراسي أو صورة طبق الأصل معتمدة من جهة العمل.

2 - أصل شهادة ميلاد كمبيوتر.

3 - صورة الرقم القومي سارية.

4 - صحيفة حالة جنائية حديثة.

5 - أصل شهادات الخبرة العملية.

6 - أصل شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

7 - بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة العمل.

8 - الدورات التدريبية الحاصل عليها في مجال الوظيفة.

9 - عدد 6 صور شخصية حديثة 4*6 خلفية بيضاء.

10 - بيان بالإنجازات ومقترحًا التطوير في مجال عمل الوظيفة.

شروط التقدم على وظيفة وزارة التموين بهيئة السلع التموينية

1 - أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال مناسب مع نوع وطبيعة الوظيفة.

2 - ألا يكون حصل على جزاءات أو إحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية.

3 - قضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

كما اشترطت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن يكون المتقدم على الوظيفة لديه إجادة تامة للغة الأجنبية والحاسب الآلي، حتى يكون لديه القدرة في إعداد المشروع النهائي في ميزانية الهيئة وإعداد الحسابات الختامية.

وقالت وزارة التموين، إن هذه الوظيفة تقع على رأس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، موضحة أن شاغل الوظيفة يختص بتنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس إدارة الهيئة فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية والموارد البشرية.