«التموين» تصرف 50% من مقررات يناير 2022 خلال 10 أيام

كشف مصدر في الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، عن ارتفاع نسبة صرف السلع التموينية لشهر يناير 2022 من قبل المواطنين الراغبين في صرف حصصهم ومقرراتهم التموينية من منافذ صرف التموين أو فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى المحافظات.

نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يناير 2022

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يناير 2022، بلغت 50% من منافذ صرف التموين للشركة العامة لتجارة الجملة والشركة لمصرية لتجارة الجملة «إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية»، موضحا أنها أول مرة تصل النسبة إلى هذا الرقم قبل مرور الثلث الأول من الشهر، مرجعا السبب إلى توافر وإتاحة السلع في المنافذ ومخازن الجملة بجميع المحافظات.

وتستمر حملات وزارة التموين التي تشنها المديريات على مستوى المحافظات، في الرقابة على منافذ صرف السلع؛ لضمان التزام البقاليين بقائمة السلع التموينية وأنواعها، وتشمل 28 سلعة تموينية لوصول الدعم إلى مستحقيه، وتقوم الحملات التموينية بالرقابة على 38 ألف منفذ بدال تمويني، و1300 فرع مجمع استهلاكي، و6700 منفذ بمشروع جمعيتي.

87 مليار جنيه.. إنفاق الدولة على منظومة الدعم سنويا

تجدر الإشارة إلى أن الدولة تنفق سنويا على منظومة الدعم، 87 مليار جنيه، مقسمة إلى 51 مليار جنيه سنويا لدعم الخبز، و36 مليار جنيه للدعم السلعي التمويني، ويبلغ نصيب الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية شهريا، 150 رغيفا و50 جنيها في صورة سلع مدعمة تكون عبارة عن "زجاجة زيت وكيس سكر وكيس أرز"، وما يختاره من سلع مدعمة على حسب رغبته من باقي قائمة السلع التموينية التي تشمل 28 سلعة مدعمة.