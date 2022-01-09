وظائف جديدة من الشباب والرياضة في شركة ملابس.. «الحق فرصتك»

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، توفير الوظائف المناسبة وفرص العمل للشباب والخريجين من الجنسين، ضمن مبادرة يوم التوظيف بالتنسيق والتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، كدور منها للمساهمة في تخفيض معدلات البطالة، وخلق فرص العمل للشباب وممارسة الدور المجتمعي الذي لا ينفك عن أهداف الوزارة .

الوظائف المتاحة ضمن مبادرة توظيف مصر

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، ضمن مبادرة توظيف مصر عن يوم مفتوح للتوظيف بشركة «الشوا» لبيع الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية.

المقابلات يوم السبت المقبل بمقر الشركة في المعادي

وحددت الشركة بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، يوم السبت المقبل، الموافق 15 يناير 2022 بداية من الساعة 10صباحا الي 4 عصرا، لعقد المقابلات الشخصية وتسليم الأوراق المطلوبة للالتحاق بالشركة وفروعها، حيث تعقد المقابلات في فرع الشركة بحي المعادي شارع 153 نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا.

بائعون ومشرفون أمن ومخازن من الوظائف المطلوبة

كما تعلن الشركة عن أنواع الوظائف وفرص العمل المتاحة، والمتوفرة حاليا أمام الشباب والخريجين من الجنسين وهي على النحو التالي:

1- مشرف بيع ملابس ومفروشات

2- بائع ملابس ومفروشات

3- مشرف أدوات منزلية

4- بائع أدوات منزلية

5. مشرف أجهزة منزلية

6. بائع أجهزة منزلية

7- موظف استلامات FMC8.

8- مراقب مخزون

9- موظف أمن

10- مشرف أمن

11- أمين مخزن

12- عمال مخازن وتحميل

13- عمال خدمات ونظافة

وجاءت شروط القبول في الوظائف على النحو التالي:

- المقابلات للذكور والإناث

- السن لا يزيد عن 40 عاما

- ساعات العمل 9 ساعات يوميا

- جميع الموهلات

واعلنت الشركة عن أهم المزايا وهي على النحو التالي:

- مرتب ثابت + حافز

- تأمينات طبية واجتماعية

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3qNCt80

- تعقد المقابلات يوم السبت الموافق 15 يناير 2022 من 10 صباحا إلى 4 عصرا بفرع الشركة بالمعادي شارع 153 نزلة كوبري المعادي من ميدان الحرية مول الشوا

- لوكيشن الموقع

https://bit.ly/3HvkObO

- أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3qPmbey

- للتواصل مع مسؤولي الشركة 0100235296801129989534