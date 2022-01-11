السيسي: الاختلاف سُنة.. والعالم لن يكون له شكل سياسي واحد

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الإختلاف والتنوع بين الناس في اللغة واللون والشكل والثقافة سُنة، مضيفا: «مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة وشكل واحد، ومش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد، ولو فكرنا نعمل ده ونخلي العالم كله له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى يكون ده استعلاء بالقدرة والإمكانيات».

نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة «نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، أنّ الاختلاف والتنوع بين الدول وبعضها موجود: «مش أنا اللي بقول كده علشان أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، أنا بقول الواقع اللي الدنيا كلها فيه».

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.