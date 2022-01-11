الرئيس في منتدى شباب العالم: الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على التدمير والإصلاح

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالحضور في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، كما وجّه لهم الشكر على الموضوعات التي أثرت ملف تغيّر المناخ، قائلا: «أعطيتم قوة دفع جيدة لقمة COP27».

آلية التعامل مع ملف تغيّر المناخ

وقال الرئيس السيسي، إنّ الإنسان هو المخلوق الوحيد على وجه الأرض الذي يمكنه التدمير والإصلاح، متابعا: «لا أتحدث في السياسة أو التمويل أو التكنولوجيا أو القطاع الخاص، لكننا نتحدث عن آلية هائلة للتعامل مع ملف تغيّر المناخ».

وتحدّث الرئيس عن أزمة وقعت قبل 120 عاما أو 130 عاما، وتحوّلت مع الوقت إلى انفراجة كبيرة، قائلا إنّ ارتفاع روث مخلفات الخيول قبل نحو 120 عاما، قدّر بحجم 5 طوابق، وهو ما تسبب في مقتل آلاف البشر، بسبب المركبات التي كانت تجرها الخيول.

السيارات وأزمة تغيّر المناخ

وتابع الرئيس السيسي: «في كل محنة كان هناك فرصة، فبعد أزمة روث الخيول، بدأ صانع السيارات الشهير فورد التفكير في صناعة السيارات، وبدأ الأمر بالفعل في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن عوادم السيارات تحولت مع الوقت إلى خطر إلى البيئة، وكانت أحد أسباب تغيّر المناخ».