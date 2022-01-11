تأجيل محاكمة المتهمين بسحل «سيدة بولاق» لـ18 يناير

قررت محكمة جنح جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بسحل سيدة في منطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات الجيرة، في القضية المعروفة باسم «سيدة بولاق»، لـ18 يناير الجاري.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور، برئاسة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، إخطارا من أحد المستشفيات الحكومية باستقبال «نسمة. ع»، ربة منزل»، مصابة بجروح قطعية في أنحاء جسدها فضلا عن كدمات متنوعة.

خلافات الجيرة وراء المشاجرة

وجاء في تحريات المباحث، أن المجني عليها تعرضت للضرب من قبل 3 متهمين، وهم «وفاء. م» وشقيقتها «سعادة. م» وشقيقها «حسين. م»، بعد حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب الجيرة، وهو ما أدى لحدوث تشابك بينهما بالأيدي وضرب الضحية بشكل مبرح حتى سقطت على الأرض غارقة في دمائها بمسقط رأسها بمدينة عامر، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة من مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بين الطرفين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية التي تحمل رقم 35571 جنح بولاق الدكرور، وتم ضبط المتهمين.

وجرى توقيع الكشف الطبي على المجني عليها تنفيذا لأمر من النيابة العامة؛ لبيان ما تعرضت له من اعتداء.

تقرير طبي بإصابات الضحية

وتبين من الكشف المبدئي على الضحية معاناتها من جرح قطعي بالكتف اليمنى طوله نحو 20 سم، بجانب جرح قطعي بالظهر طوله نحو 30 سم، وجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، علاوة على إصابتها بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.