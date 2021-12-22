دجال بولاق الدكرور.. عاشر سيدة بدعوى طرد الجن من الرحم

قررت النيابة العامة حبس دجال لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الدجل واستغلال السيدات في ممارسات جنسية بزعم علاجهن من مسّ شيطاني، والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب الدجل والشعوذة.

الدجال راود سيدة عن نفسها

وكشفت تحريات المباحث أنّ الدجال أيمن أبو سريع كان من بين ضحاياه سيدة تدعى «بسمة»، أوهمها بأنها تعاني من مسّ شيطاني في الرحم، وهذا المس من أسباب تأخر إنجابها، وطلب أن يعاشرها حتى يتمكن من طرد المس الشيطاني وعندما رفضت تزوجها عرفيًا وظل معها لمدة سنتين وبعد ذلك طلقها غيابيًا دون علمها وظل يعاشرها معاشرة الأزواج لمدة 6 أشهر.

حيلة طرد الجن من الرحم

وبيّنت تحريات المباحث أن «بسمة»، ضحية دجال بولاق الدكرور كانت تنفذ طلباته من خلال شرب كمية من الماء يقرأ عليها الدجال، كما أعطاها كمية أخرى من الماء طلب منها الاستحمام بها وتفريغ باقي الماء بجانب شجرة، وأنها كانت تشعر بأمور غريبة بعد تنفيذ ما يطلبه منها، لكنها امتنعت عن تنفيذ طلباته بعد الزواج حتى كشفت حيلته الكاذبة بطرد الجن من الرحم.

ضبط الدجال أيمن أبو سريع و3 دجالين

وأوضحت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أنها تمكنت من القبض على دجال الجيزة و3 دجالين آخرين بتهمة النصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال الإعلان عن الدجل والشعوذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض القنوات الفضائية.

وأفادت التحريات أنه تم ضبط الدجال أيمن أبو سريع وبحوزته مجموعة من المضبوطات والمستلزمات التي تؤكد ممارسته النشاط المؤثم وهي عبارة عن شهادات مزورة منسوبة لإحدى أكاديميات الطب التكميلي، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.