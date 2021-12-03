في ذكرى وفاته.. شعبان عبد الرحيم يتحدث عن الموت: «مش خايف من لقاء ربنا»

تحل ذكرى وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، الثانية، اليوم الجمعة، حيث رحل عن عالمنا بعد وعكة صحية قصيرة، تعرض لها، حتى فارق الحياة يوم 3 ديسمبر عام 2019، ليُخيم الحزن على الوسط الغنائي والفني على حدّ سواء.

وفي حديثٍ تليفزيوني سابق، لـ شعبان عبد الرحيم، تحدث «شعبولا»، عن الموت، ومدى استعداده للقاء الله تعالى، وشعوره حال تعرضه لوعكة صحية ودخوله المستشفى، قائلا: «مش بكون خايف وأنا رايح المستشفي، لأن بكون رايح وأنا على رجلي لما بتعب عشان أخد جلسات أكسجين وأخرج تاني».

واستعاد شعبان عبد الرحيم، ذكرياته وقت دخول العناية المركزة في إحدى المرات، قائلًا: «داخل المستشفى على رجلي، على أمل إني هخرج كمان كام ساعة، فجأة لاقتهم بيحجزوني في نفس اليوم، وطلعت على العناية المركزة وقعدت فيها 15 يوم».

وأكد أنه لم يتخوف من فكرة الموت إطلاقًا، قائلًا: «الموت بتاع ربنا مش بخاف منه، ده أنا بفكر فيه كأني هموت بكرة، مش خايف من الموت، ده الموت بتاع ربنا، ياريت الواحد يموت دلوقتي، من كتر البلاوي اللي الواحد بيشوفها، والتخبيط اللي بيحصل في الدنيا».

وأضاف شعبان عبد الرحيم، «كلنا هنموت.. كل واحد له يوم.. أبويا وأمي ومراتي ماتوا.. مش خايف من لقاء ربنا أبدًا».

وكان عصام الابن الأكبر للفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، قد تعرض مؤخرًا لوعكة صحية، دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة، حيث خضع لجراحة في القلب.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، شقيق عصام، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» آنذاك: «روحي وعمري وكل حاجة حلوة في حياتي، عصام أخويا بأمر الله تقوم بالسلامة، أرجو منكم الدعاء بالشفاء العاجل، أخويا عصام بيعمل عملية في القلب».