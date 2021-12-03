أسرة شعبان عبد الرحيم تحيي ذكرى وفاته الثانية في مقابر العائلة بقليوب «صور»

أحيت أسرة الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، ذكرى رحيله الثانية اليوم الجمعة، بزيارة مدفنه في مقابر الأسرة بقرية ميت حلفا بقليوب حيث زاره أبناؤه خميس وعدوية وأبناؤهما وزوجتيهما وأحفاد الراحل وأصغرهم شعبان الصغير الملقب بـ« شعبولا» الذي ولد عقب وفاة جده في عام 2019.

«الوطن» أجرت بثا مباشرا من أمام مدفن الفنان شعبان عبد الرحيم بقرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية خلال إحياء أسرته ونجليه خميس وعدوية شعبان عبد الرحيم بمشاركة أفراد العائلة ذكرى وفاته الأولى، وظهور «شعبولا» الصغير الحفيد الأصغر للفنان لأول مرة، ونجل ابنه خميس الذي ولد بعد وفاة الراحل شعبان عبد الرحيم

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خميس شعبان عبد الرحيم: ذكرى والدي لن تمحى من ذاكرتنا

قال الفنان والمطرب خميس شعبان عبد الرحيم من أمام قبر أبيه، إن ذكري والده لم ولن تغيب عن ذاكرته أو ذاكرة إخوته مهما حدث، مؤكدًا أن والده ترك لهم إرثا كبيرًا من حب الناس والطيبة والذكرى الحسنة التي لم ينسها الكبير والصغير في كل مكان كان فيه.

وأضاف «خميس»، أنه يسير على خطى والده في الفن والغناء حتى الملابس، مؤكدا أنه أثر فيه بشكل خاص وخاصة وأنه الأقرب له في الشكل والصوت وأنه لا ينسى أبدًا نصائحه أبدا ولا مواقفه، مشيرًا إلى أنه قام بغناء أغنية عن الوحدة الوطنية للرد على التطاول الذي طال الرسول الكريم على لسان أحد المتطرفين.

وأكد «خميس»، أن زيارته وأسرته وأبناءه الخمسة لا تتوقف بل يأتي لزيارته بصفة شبه أسبوعية لقراءة القرآن والدعاء لروحه، مطالبًا محبيه أن يدعو له ويطلبون له الرحمة.

زوجة نجل شعبولا: كان أحن عليّا من أهلي

قالت زوجة خميس شعبان عبد الرحيم، إن والد زوجها الفنان الراحل كان حنونا وطيبا وكان أقرب لها من أهلها أنفسهم، وأنه من أصر على زواجها من ابنه وكانت تذهب له لتشكو له في حالة المشاكل بينها وبين زوجها بل أنها تأتي أحيانا بعد وفاته لتقرأ القرآن وتدعو له وتتحدث معه في شئون الأسرة وكأنه موجود بينهم.

يذكر أن الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، تمر ذكراه الثانية اليوم الجمعة 3 ديسمبر حيث رحل في نفس اليوم من عام 2019 عن عمر ناهز 62 عاما حيث تدهورت صحته عقب وعكة صحية تعرض لها فنقل للمستشفى ودخل العناية المركزة وقبل وفاته بشهر ونصف كان أصيب بكسور متعددة أدت لجلوسه على كرسي متحرك.

الراحل القنان شعبان عبد الرحيم أحد مطربي الفن الشعبي وكان له شخصيته الخاصة التي ظهرت في شكل ملابسه المميزة وألحانه في الأفراح الشعبية حتى غنى أغنية «أنا بكره إسرائيل» لينال بعدها شهرة واسعة داخل مصر وخارج مصر ويكون له معجبين بالآلاف حتى وافته المنية منذ عامين.