نقيب المحامين: لا يجوز اشتراك المعاد قيدهم بمشروع العلاج إلا بعد عامين

أصدَر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب اليوم، قرارًا بعدم جواز اشتراك المعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة في مشروع العلاج، إلا بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها.

نقيب المحامين: الجدد لا يقيدون بمشروع العلاج إلا بعد سنتين

وأضاف نقيب المحامين، في بيان أصدره اليوم، أنَّه من المتفق عليه قانونًا أنَّ المقيدين الجدد لا يقيدون في مشروع العلاج إلاَّ بعد فوات السنتين ــ كحد أدنى ــ والانتقال إلى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية، ومن حيث أن موقف المحالين إلى الزوال، وعلى وجه الخصوص من انقطعوا عن العمل بالمحاماة لعدة سنوات، الأمر الذى يضطرهم إلى التقدم بطلب لإعادة والقيد فى جدول المحامين.

مشروع علاج المحامين

وتابع نقيب المحامين أن موقف المعادين للقيد يتفق ويوازي في مبناه مع موقف المحامين المقيدين بالجدول العام والذين لا يجوز اشتراكهم فى العلاج إلاَّ بعد قيدهم فى جدول المحاكم الابتدائية، وهو ما يستوجب مرور عامين على الأقل، مستكملًا وإذ دلت شواهد عديدة أن معظم طلبات إعادة القيد بعد انقطاع عدة سنوات، إنها تستهدف التمتع بمزايا مشروع العلاج، وهو ما يحمل النقابة بأعباء باهظة تحسب بالملايين.

وأشار إلى أنَّه لا يجوز الاشتراك في مشروع العلاج للمعاد قيدهم بعد انقطاع عملهم بالمحاماة، إلآ بعد مرور سنتين على الأقل من تاريخ إعادة القيد في جداول المحامين بأنواعها ودرجاتها، وترد لمن عساهم قد تقدموا من المعاد قيدهم، للاشتراك في مشروع العلاج، ما دفعوه، مع إخطارهم بأن من حقهم الاشتراك فى مشروع العلاج بعد مرور سنتين من تاريخ إعادة القيد، موضحًا أنَّه يُغَضّ النظر ولا يطالبون برد قيمة ما عساه يكون قد صرف للعلاج لأحد منهم ، تقديرًا بأنه لا خطأ فيما صرف لهم قبل صدور هذا القرار.

وشدد على أنه على القائمين بمشروع العلاج ، تفريغ معلومات المشتركين فيه وعلى الموقع المخصص ــ الالتزام بهذا القرار منذ أول يناير 2022 . وأمر بأن يتولى الأمين العام وأمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .