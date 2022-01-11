المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لتاجرة حشيش بحدائق القبة

قضت الدائرة 27 جنايات، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، اليوم، بمعاقبة ربة منزل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية 50 ألف جنيه، وذلك لإدانتها بالاتجار في المواد المخدرة «الحشيش»، بحدائق القبة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ناصر صادق بربري، وعضوية المستشارين سمير أبو دوح، ومحمد السيد المحمودي، وأمانة سر حسام كمال أحمد ومحمد الغلبان.

الاتجار في المواد المخدرة

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 9459 لسنة 2021 جنايات حدائق القبة، والمقيدة برقم 1100 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، قيام المتهمة «هالة. ح. م»، وشهرتها أوشة، 22 عاما، ربة منزل، بإحراز الحشيش بقصد الاتجار.

وجاء في تحريات المباحث الجنائية، التي أجراها قسم شرطة حدائق القبة، بعد ورود معلومات أكدتها التحريات، أن المتهمة تتخذ من منزلها وكرا للاتجار في المواد المخدرة، والتحصل على الأموال بطريقة غير شرعية.

القبض على المتهمة

نفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت المباحث من ضبط المتهمة وبحوزتها حقيبة جلدية سوداء بداخلها قطعتان لجوهر الحشيش ومبلغ مالي وهاتفان محمولان، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمخدر بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تقرير المعمل الكيماوي

وأرسلت النيابة المضبوطات للمعمل الجنائي، الذي أثبت أن المواد التي ضبطت بحوزة المتهمة مخدرات ممنوع تداولها، ونص تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن قطعتين لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.