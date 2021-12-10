ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية لاتجاره في المواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخدا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

ضبط المتهم بمحل سكنه

وعقب تقنين الإجراءت أمكن ضبطه بمحل مسكنه، وبحوزته «5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار - ميزان حساس – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي» بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامي والهاتفين للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.