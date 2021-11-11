حبس تشكيل «ديمشلت العصابي» بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية بإشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، بحبس أعضاء تشكيل ديمشلت العصابي للإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وضبطهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية وبحيازتهم 160 كليو جرام من نيات البانجو المخدر.

ورود معلومات عن تشكيل ديمشلت للمواد المخدرة

وردت معلومات إلي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة‏، عن نشاط عناصر تشكيل عصابي مكون من4 أشخاص، وجميعهم يقيمون بمحافظة الدقهلية ولهم معلومات جنائية قائمين على إدارة بؤرة إجرامية مسلحة شديدة الخطورة بالإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

القبض علي أفراد التشكيل العصابي

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير ‏المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن ‏الدقهلية ‏ وضبطهم وهم: «السيد م. م.» 39 سنة، وشهرته عبد الحميد أبو كبشة، عاطل وسابق اتهامه في قضية قتل عمد، و«محمد ح. م.»، 28 سنة، وشهرته محمد أبو شاور، عاطل وسبق اتهامه في عدد 2 قضيتي سلاح وسرقة، و «محمد ر. إ.»، 34 سنة، وسبق اتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة، وجميعهم مقيمون في قرية ديمشلت مركز دكرنس، «محمد ع. ع.»، 27 سنة، عاطل ومقيم بقرية منية بداوي مركز المنصورة وسبق اتهامه في قضية سرقة

وبتفتيش المتهمين عثرت القوة بحوزتهم على عدد 3 قطع سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر البانجو زنة 160 كيلو جرام، 3 قطع سلاح أبيض، عدد 2 دراجة نارية بدون لوحات، و4 هواتف محمول، ومبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 600 ألف جنيه، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.