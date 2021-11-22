ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة 3 متهمين بسوهاج

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مكبرة، أشرف عليها اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن، استهدفت تجار وحائزي المواد المخدرة بدائرة المديرية، أسفرت عن ضبط 3 متهمين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع.

21 قطعة حشيش مع شخص متهم في 5 قضايا

ضمت قائمة المضبوطات 21 قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة حوالي 45 جرامًا، ومبلغ مالي قدره 110 جنيهات، وهاتف محمول حيازة المتهم «ناصر. ر.ا. ع»، 32 عامًا، عامل ومقيم بندر جرجا، وسابق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وهتك عرض، وجرائم تموينية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ضبط حشيش مع مسجل خطر

كما تم ضبط 8 قطع لمادة الحشيش المخدر تزن حوالي 10 جرامات، وسلاح أبيض عبارة عن مطواه قرن غزال، ومبلغ 250 جنيهاً وهاتف محمول حيازة المدعو «أحمد. م. ع. ع»، 35 عامًا، عاطل، ومقيم قسم أول سوهاج، وسابق اتهامه في 20 قضية (سرقة وسائل نقل، ونشل، ومشاجرة، وسرقة متنوعة، وسلاح بدون ترخيص، وسرقة متجر)، ومسجل شقي سرقات عامة.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

كما تم ضبط قطعة لمادة الحشيش المخدر زنة حوالي 5 جرامات حيازة المتهم «حسين. س. ا. ع»، 35 عامًا، عامل، ومقيم بندر طهطا، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وحُررت عن ذلك محاضر الضبط اللازمة، وأحيلت الوقائع المذكورة إلى جهات التحقيق المختصة.