حصر العاملات بالقطاع السياحى لإعدادهن لمناصب قيادية

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية، من المنشآت والمطاعم السياحية بسرعة موافاة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بحصر شامل لأعداد الإناث العاملات بمنشآتها سواء مناصب قيادية أوعمالة عادية.

إعداد الإناث لتولى المناصب القيادية

وقال عادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إن الغرفة تلقت إخطارا من وزارة السياحة والآثار بضرورة إعداد كافة المنشآت الخاضعة للإشراف السياحى هذا الحصر، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الخاصة بتمكين المرأة فى مواقع إتخاذ القرار Women in leadership التى تهدف لحصر أعداد الأناث فى المناصب القيادية ومراكز إتخاذ القرار فى جميع المنشآت داخل مصر.

وأشار المصري فى تصريحات صحفية له أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أكدت خلال خطابها لكافة المطاعم والمنشآت السياحية إلى أهمية موافاة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية بهذه البيانات عبر رابط التسجيل الالكترونى: http://wil.mped.gov.eg/ ووفقاً إستمارة الحصر المدرجة على الموقع فى موعد غايته 20 يناير الجارى.

تمكين المرأة عبر 4 محاور عمل

وأوضح المصرى إن هذا الحصر يتتسق مع أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر الإستراتيجية لعام 2030 التى أصدرتها الدولة المصرية بداية 2017 والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن تلك الإستراتيجية تتضمن في خطتها تمكين المرأة من خلال 4 محاور عمل متكاملة، هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلاً عن العمل الجاد لتغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار طالبت الغرف السياحية الـ 5 وهى : غرفة المنشآت الفندقية وغرفة شركات السياحة وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية وغرفة الغوص وغرفة العاديات والسلع السياحية، بحصر أعداد الاناث العاملين بها ومواقعهم الوظيفية وذلك فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة فضلا عناعداد المراة المصرية لتولى المناصب القيادية.