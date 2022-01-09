المنشآت السياحية: تعليق لافتات إرشادية بالمطاعم للحد من انتشار كورونا

طالبت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، جميع المطاعم والكافيهات والمنشآت السياحية بضرورة الالتزام بتنفيذ تعليمات وزارة الصحة والسكان والخاصة بوضع علامات أمام المحال السياحية بكل التعليمات الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.

لافتات لمناشدة العملاء الذين يعانون من أعراض كورونا بعدم دخول المطاعم

وأشارت الغرفة، خلال المنشور الذي عممته اليوم على جميع أعضائها، إلى ضرورة قيام كل المنشآت والمطاعم السياحية علامات أرضية داخل المنشآت لمطالبة الرواد والعملاء بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتنظيف الأيدي بانتظام، إضافة إلى ضرورة وضع علامات على واجهات المحال لمطالبة العملاء بعدم الدخول في حال ظهور أي أعراض من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال

وأكدت الغرفة أنه وفقا لإرشادات وزارة الصحة والسكان الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا فإنه لا بد من وضع حواجز زجاجية أو بلاستيكية عند أماكن تحصيل الأموال أو أماكن التعامل مع العملاء، فضلا عن وضع علامات داخل المنشآت السياحية لتشجيع الرواد على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، إضافة إلى وضع علامات لتنظيم أعداد وطوابير العملاء تجنبا للازدحام.

وكان عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن هناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية باستمرار المتابعة فيما يخص تطبيق المطاعم والمنشآت السياحية للإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام أيضا بالمعايير الخاصة بضمان تقديم غذاء صحي آمن يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين المترددين على هذه المنشآت وسمعة المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن السياحة أمن قومي، وأن صحة وسلامة الغذاء من أهم عناصر الجذب السياحي، مشددا على تطبيق كل الإجراءات التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للسائحين والمصريين، موضحا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت السياحية المخالفة لتلك التعليمات.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وضعت خارطة يلتزم بها كل المطاعم والمنشآت السياحية بخصوص الإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية للغذاء المقدم للرواد، بما يضمن تقديم طعام صحي وآمن بجودة عالية وخدمة متميزة.