الوجبات السريعة تزيد فرص الإصابة بأمراض المناعة.. خبير تغذية يوضح

كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من معهد فرانسيس كريك في لندن أن الوجبات السريعة لها تأثير سلبي على الجهاز المناعي للإنسان، وتؤدي إلى تغييرات في الميكوربيومات الموجودة بالجسم، ما يؤدي إلى ظهور أمراض المناعة الذاتية، وفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

الوجبات السريعة تزيد من الأمراض المناعية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة شيري أنسى نجيب، استشاري التغذية العلاجية، عضو الجمعية الأمريكية للسمنة TOS، إن الوجبات السريعة تزيد من الأمراض المناعية، وهذا يرجع إلى العديد من الأسباب؛ منها أن تلك الوجبات تحتوي على نسبة عالية من المواد الحافظة التي تؤثر على الجهاز المناعي.

وأضافت «أنسي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوجبات السريعة تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة، بالإضافة إلى احتوائها على نسبة أملاح مرتفعة، بجانب الزيوت المهدرجة، كما أن الوجبات السريعة يكون معها المشروبات الغازية التي بها نسبة كبيرة من السكر، وكل هذا يؤثر بالسلب على الجهاز المناعي.

نصائح لتقوية جهاز المناعة

وأشارت استشاري التغذية العلاجية إلى أن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها لكي يتم تقوية الجهاز المناعي، ومنها الابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، والحرص على تناول الأطعمة المعدة في المنزل، فضلا عن الأطعمة الغنية بفيتامين «سي»، منوهة بالمداومة على تناول الخضراوات المتنوعة، مع زيت الزيتون، كما أن هناك بعض التوابل التي تزيد من الأجسام المضادة بالجسم مثل «الكركم، الكمون، القرفة».