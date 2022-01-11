تفاصيل خسارة محمد ممدوح لـ16 كيلو من وزنه خلال 15 يوما.. «كبسولة وريجيم ميه»

خسر الفنان محمد ممدوح، الحائز على جائزة أفضل فنان من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، 16 كيلوجراما من وزنه خلال الأيام الماضية؛ ضمن خطة وضعها الفنان لكي يعود لقوامه المتناسق.

محمد ممدوح يخسر 16 كيلو من وزنه في أسبوعين

وقال ممدوح، في تصريحات صحفية، إنه اعتمد في خسارة وزنه على ريجيم الماء، وتناول الأطعمة الصحية التي تسببت في نقصان وزنه، مع ممارسته للرياضة والتصوير طوال الوقت.

وقالت مصادر مقربة من محمد ممدوح لـ«الوطن»، إن السبب الرئيسي وراء خسارة ممدوح وزنه، هو تركيبه لكبسولة المعدة.

محمد ممدوح يحضر لعمل مسرحي جديد

وحل محمد ممدوح، ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج التاسعة، المذاع على الفضائية الأولى، خلال الأيام الماضية، كشف خلاله تفاصيل مشاركته في مسلسل لعبة نيوتن، الذي أدت بطولته الفنانة منى زكي، موضحا أن المشهد الأخير من المسلسل كان أصعب المشاهد التي قام بها.

وأوضح ممدوح، أنه يحب المسرح ويتمنى تقديم عمل مسرحي، ولكن المسرح لا يحبه، مشيرا إلى أنه اعتذر كثيرا خلال الفترة الماضية، عن المسرح بسبب بروفات المسرح العديدة التي تتعارض مع تصوير أعماله الدرامية.

وأشار إلى أنه يعمل حاليا على مسرحية جديدة، ولكنه رفض الكشف عن اسمها، مؤكدا أنها من إخراج محمد عز، متابعا: «قدمنا سويا عروضا كثيرة من قبل، مثل رواية العطر»، وأوضح أن المشروع المسرحي الجديد من بطولة تامر نبيل ومحمد خالد.

يذكر أن ممدوح، يعرض له حاليا في دور العرض السينمائية، فيلم أبو صدام، مع الفنان أحمد داش، وهو العمل الذي حصد على إثره على جائزة أفضل فنان.