محمد ممدوح: بدور على مبرر لتصرفات الشخصيات الشريرة حتى لو مش مقتنع بيه

قال الفنان محمد ممدوح، إنه يعمل على فهم كل شخصية مسندة إليها وتصديقها لنقلها إلى المتفرج، ليفهم ما يقدمه له في سياقه الدرامي.

محمد ممدوح: حتى لو الشخصية شريرة بلاقيله مبرر

وأضاف «ممدوح» خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة» على القناة الأولى، أنه عندما تعرض عليه شخصية شريرة يحاول أن «يُمنطق» وجهة نظره: «حتى لو شرير بلاقي له مبرر لوجهة نظره، لكن مش عشان أسامحه، لازم أعمل كده عشان أعرف أنقلها للمتفرج، ومش لازم أبقى مقتنع بمبرره».

وتابع: «مش بعمل حاجة لوحدي، واللي بيخليني أحرك الشخصية وأبدأ أشتغل عليها إن الورق والشخصية بتبقى غنية وفيها اللي يخليني أضيف لها، وأحيانا بعملها زي ما هي، ودي حاجة ليها علاقة بشطارة الكاتب».

شخصية «أبو صدام» جديدة ومليئة بالتناقضات

وأشار إلى أن شخصيته في فيلمه الجديد «أبو صدام» مناسبة له، إذ أنها جديدة وغنية ومليئة بالتناقضات: «مهنته جديدة بالنسبة لي وكانت عجباني إني أسوق تريلا، وفي مشاهد قُدت فيها التريلا وبنروح أماكن ونرجع تاني، وفي أماكن بتبقى صعبة عليّ وبيركب جنبي الأسطى عمر».

ووجه الشكر، لوزارة الداخلية بعدما تأمين الطريق: «كنا بنقف نعيد أكتر من مرة، لأن السيناريو مرتبط بجغرافيا الكلام، ولو في جملة اتقالت على مكان لازم نعيد الجملة من نفس المكان، لأن الفيلم رحلة من مكان لمكان».

وأشار، إلى أن التريلا عبارة عن 12 نقلة، لكنه كان يقود تريلا أوتوماتيك، مشيدًا بالفنان الشاب أحمد داش: «عامل دور عظيم، وهو ممثل شاطر، وسيجسد دور التباع، وإنسان مخلص وبيركز جدا»، ولفت إلى وجود صعوبات كثيرة في الفيلم: "صعب إننا نطلع المكان على الورق والأفضل إننا نخلي الناس نفكر ومنطلعش الموضوع بشكل مباشر، عشان بحترم عقلية المتفرج، ولازم دماغه تشتغل".