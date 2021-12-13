محمد ممدوح: أحضر لمشروع مسرحي كبير.. وهؤلاء النجوم أثروا فيا

قال الفنان محمد ممدوح، إن المشهد الأخير فى مسلسل «لعبة نيوتن»، كان بالنسبة له من المشاهد المهمة، وكان يدل على استسلام ويأس الشخصية، وذلك ظهر خلال سيره وهو ذاهب لتسليم نفسه للشرطة، تاركا زوجته وابنه خلفه دون أن يعرف مصيرهما.

ممدوح: لا يوجد تصنيف للممثل

وعن عمله بالمسرح، قال محمد ممدوح، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إنه يتمنى عمل مسرح، ولكن «على مزاجي وطريقتى»، لافتا أنه يريد مسرحا كما يجب، وأن تكون بروفاته كثيرة، وكشف أنه عرضت عليه مسرحيات كثيرة وكان منبهرا بها، ولكنه اكتشف أن الوقت ضيق، وأن المسرحية ستقدم بعد 10 أيام، فاعتذر، فعندما كان في ورشة الفنان محمد صبحي، قال له إن الجمهور كان يخشى أن يصفق ليوسف وهبي زمان، وهؤلاء النجوم هم السبب فى استمرار الصناعة ليومنا هذا.

وتابع: «من وجهة نظرى لا يوجد تصنيف للممثل سواء كوميدي أو تراجيدي، وأكبر دليل على كلامى الفنان عادل إمام الذي قدم لنا العديد من الأفلام التي تثبت صحة هذا الكلام، مثل حتى لا يطير الدخان، والمشبوه، وطيور الظلام».

أحضر لعمل مسرحية

وأعلن محمد ممدوح أنه يحضر حاليا لعمل مسرحية، ولن يستطيع أن يكشف عن فكرتها فى الوقت الحالي، ولكنها من تأليف وإخراج محمد عز، وهو صديق الطفولة بالنسبة له، «قدمنا سويا عروضا كثيرة من قبل، مثل رواية العطر، والمشروع المسرحى سيكون من بطولة تامر نبيل ومحمد خالد، وهو مشروع غني لو تم تنفيذه كما ينبغي سيلاقي نجاح جماهيريا كبيرا».

هؤلاء النجوم أثروا في حياتي و«قعدوني»

وكشف عن أكثر الأشخاص الذين أثروا في حياته الفنية، قائلا: «الناس اللي أثروا عليا كتير جدا، لأن هما اللي قعدوني وخلوني أفكر في الأفلام، أجيال كثيرة أثرت عليا، منهم الأستاذ عبدالله غيث، والأستاذ محمود مرسي، أساتذة كبار منهم أيضا الدكتور يحيي الفخراني ونور الشريف وأحمد زكي».

وأضاف: «اتعلمت من كل حد مثل حاجة وأبهرني، وقعدني اتفرج وأصدق وأفهم يعني إيه فيلم، هناك أسامي كبيرة تعلمنا منهم».