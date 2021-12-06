بشرى تهنئ محمد ممدوح لحصوله على جائزة أفضل ممثل في «القاهرة السينمائي»

حرصت الفنانة بشرى على تهنئة الفنان محمد ممدوح بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، عن دوره في فيلم «أبو صدام».

بشرى تهنأ محمد ممدوح بجائزة أفضل ممثل

ونشرت الفنانة بشرى على حسابها الرسمي بموقع الصور والفديوهات الشهير «انستجرام» عبر خاصية الاستوري صورة مع فريق عمل فيلم «بيبو وبشير»، وعلقت عليها قائلة: «مبروك لمحمد ممدوح جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي عن فيلم «أبو صدام» للمخرجة نادين خان».

وأضافت: «صورة من البدايات السينمائية من فيلم بيبو وبشير، مع فريق عمل الفيلم».

رشوان توفيق يسلم ممدوح جائزة أفضل ممثل

وفاز محمد ممدوح أمس بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «أبو صدام» خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الذي عقد أمس، وحرص الفنان القدير رشوان توفيق، على تقديم الفنان محمد ممدوح، وتسليمه الجائزة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

محمد ممدوح يعبر عن سعادته بالفوز بجائزة أفضل ممثل

وعبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته البالغة بحصوله على جائزة أحسن ممثل، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو لحظة تكريمه، وعلق عليه قائلاً: «عايز أقول شكرا لكل اللي وقفوا جنبي وأولهم مراتي وأهلي وجمهوري، شكرا لنادين خان وأحمد فهمي وشركة سي سينما وطلال وإيهاب أيوب، وعبد السلام وسامح كمال وأحمد يوسف».

محمد ممدوح يهدي جائزة أفضل ممثل للراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم

وتابع: «كل كرو فيلم أبو صدام اللي محدش فيهم قصّر في دوره في العمل.. شكرا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إدارة وتنظيم ولجنة تحكيم»، كما أهدى محمد ممدوح الجائزة لكل الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا وخص بالذكر الفنانين الراحلين «سمير غانم ودلال عبد العزيز».