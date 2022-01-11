محافظة القاهرة تدرس 844 ملفا لتقنين الأوضاع في شق الثعبان

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، على ضرورة الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة بشأن تقنين أوضاع منطقة شق الثعبان في أقرب وقت مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من جميع الأعمال وعرضها على لجنة البت بمحافظة القاهرة وإزالة أي عقبات أو مشاكل من شأنها تعرقل تقنين الأوضاع وتيسيير الإجراءات من فحص الأوراق ومعاينة المساحات على أرض الواقع ومراجعة ملفات تقنين الأوضاع.

جاء ذلك خلال اجتماع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، مع أعضاء اللجنة الفنية لتقنين أوضاع منطقة شق الثعبان بحضور العميد ماجد فوزي المدير التنفيذي للمشروع، والمهندسة جيهان جادو القائم بأعمال رئيس حي طره وممثلي أملاك وشؤون قانونية محافظة القاهرة وأعضاء جهاز شق الثعبان.

دراسة ملفات التقنين

استعرضت نائب المحافظ عددًا من الملفات والتي بلغت 844 ملف لتوفيق وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون وشملت ملفات تم الموافقة على تقنين أوضاعهم ودفع رسوم التقنين، كما تم بحث ملفات لتقنين الأوضاع في ورش ومصانع تحت الضغط العالي وملفات تقنين خطورة داهمة لوجودها بالقرب من سفح الجبل وملفات تداخلات وامتدادات مساحية وملفات لأراضي فضاء خالية من أية أنشطة قائمة حيث وجهت بضرورة دراسة كل حالة على حدة وتحديد كيفية التعامل مع كل حالة.

الالتزام بالجدول الزمني

وشددت نائب المحافظ على تكاتف الجميع والالتزام بالجدول الزمني لتحقيق هذا الإنجاز والانتهاء من الأعمال إلى جانب الاهتمام بتطوير منطقة شق الثعبان لتعد خطوة هامة لتصحيح المسار والاستفادة من مقدرات الدولة لما تشمله من تطوير وتحديث وتدعيم لجميع الخدمات المقدمة من تدعيم شبكات المرافق، وإعادة رفع كفاءة الطرق وإعداد مخطط استثماري يليق بأهمية ومكانة هذه المنطقة الصناعية وفق توجيهات القيادة السياسية بتطوير شق الثعبان وتقنين أوضاعها لتدخل الورش والمصانع بعد تقنينها في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، وتصبح مركزا عالميا متطورا في الانتاج والتصدير.