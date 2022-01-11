«السبكي» عن انتقاد «الإبراشي» لأفلامه: «مسامحه.. واتصالحنا قبل وفاته»

قدم المنتج السينمائي أحمد السبكي العزاء لأسرة الإعلامي وائل الإبراشي، وقال في تصريحات لـ «الوطن»، إن «الإبراشي» توفى في سن صغيرة، ودعا الله له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

انتهاء خلاف الإبراشي والسبكي

وعن الخلاف القديم الذي كان قائما بين السبكي ووائل الإبراشي، قال المنتج السينمائي: «أنا مسامح وائل الإبراشي، كنا متصالحين وقعدنا كتير مع بعض بعد الخناقة، ورحت عزاء والدته في عمر مكرم وقدمت له واجب العزاء، ولم يكن بيننا أى خلاف قبل وفاته، وحتى إذا كان هناك خلاف بيني وبين أحد فبمجرد وفاته أسامحه، وعند الله تجتمع الخصوم، ووائل الإبراشي مات في سن صغيرة وكان راجل محترم».

كواليس الخلاف حول «الذوق العام»

وكان الخلاف بين الإبراشي والسبكي قد وقع قبل سنوات في برنامج «العاشرة مساء» عبر فضائية «دريم» الذى كان يقدمه الإبراشي، وخصص خلاله فقرة لمناقشة ظاهرة تدني الذوق العام وانتقد الإبراشي أفلام السبكي وإسهامها في إفساد الذوق العام والحث على البلطجة وقال لـ«السبكي» وقتها: «هنتظر إيه من بلطجى في ثوب سينمائى»، ليرد «السبكي» عليه قائلا: «العيب عليك انت يا وائل يا إبراشى، عشان عايز تسخن الحلقة».

وفاة الإبراشي بعد صراع مع كورونا

وتوفي وائل الإبراشي الأحد الماضي، بعد صراع مع فيروس كورونا، وفجرت أرملة الراحل مفاجأة بشأن تأثره بخطأ طبي أثناء رحلة علاجه، وقالت إن طبيبا في مستشفى زايد التخصصي أعطاه علاجا خاطئا ساهم في تدهور حالته الصحية، وأنها ستتجه إلى القضاء للتحقيق في هذا الأمر.

واستنكرت نقابة الأطباء تصريحات أرملة الإبراشي وجاء في بيانها: «نقدر حالة الحزن الذي تمر به الأسرة لوفاة فقيدها ولكن سحر الإبراشي زوجة الراحل لم تعتمد على براهين قضائية أو أدلة طبية»، وطالبت النقابة في بيانها بتدخل النائب العام.