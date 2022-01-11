إعادة فتح بوغاز الإسكندرية والدخيلة بعد 25 ساعة من الغلق بسبب الطقس

أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، فتح البوغاز، في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء، بعد الاستقرار النسبي للأحوال الجومائية، وعودة حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

تحسن الأحوال الجوية في الإسكندرية

ويأتي ذلك بعد غلق دام نحو 25 ساعة، إذ قررت الهيئة العامة لمينائي الإسكندرية والدخيلة، أمس، غلق البوغاز، نظرا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية، وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، حرصا على الأفراد والممتلكات.

25 ساعة من الغلق

وقال أحمد بريقع المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، في بيان اليوم، إنه تقرر فتح البوغاز بعد قرابة 25 ساعة من الغلق، حيث جرى غلق البوغاز في تمام الساعة السابعة من صباح أمس الاثنين الموافق 10 يناير 2022، لحين تحسن الأحوال الجوية.

ووجه الربان طارق شاهين رئيس مجلس الإدارة، باستمرار متابعة الرصدات الجومائية تحسبا لأي تقلبات جوية قد تستدعي إعادة غلق البوغاز، حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية، منعاً لوقوع أي حوادث أو تأثيرات سلبية.