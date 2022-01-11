عماد الدين حسين: مصر من الدول الأكثر شبابا.. و«حياة كريمة» تدعم حقوق الإنسان

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير صحيفة الشروق، إن مصر أقدم دولة مركزية في التاريخ، ومن الدول الأكثر شبابًا وعدد المواطنين الأقل من سن 35 سنة يمثلون الغالبية العظمى من عدد السكان، وبالنسبة للخصائص الديموغرافية لمصر فلديها ميزة مهمة وهي الشباب لكن المهم أن يتحول هذا العدد من الشباب إلى قوة دافعة كما حدث في الصين ودول جنوب شرق آسيا.

الأمل في الشباب

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع قناة «Extra News» الفضائية، اليوم الثلاثاء، أن الشباب المصري خاصة في القطاع الخاص ينتج ويقدم الكثير، وفي قطاع المقاولات مثلا وهو الأكثر تشغيلًا فإن غالبيته من الشباب، والأمل فيهم كبير جدًا.

حقوق الانسان وتغير المناخ

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن منتدى شباب العالم عقد جلستين مهمتين هما حقوق الإنسان والتغيرات المناخية، موضحًا أن الرئيس تحدث اليوم عن أن مصر من أقل الدول تسببًا في الانبعاثات الحرارية ولكنها تراعي التغيرات المناخية بشكل كبير، أما في ملف حقوق الإنسان فإن مفهومها هو مفهوم شامل، ولذلك فإن إنشاء مباني ومساكن ينعكس على حقوق الإنسان.

«حياة كريمة» تدعم حقوق الإنسان

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس السيسي يتحدث كثيرًا عن حقوق الإنسان، وجوهر مشروع «حياة كريمة» يقوم على فكرة دعم حقوق الإنسان في مصر لأنه يعمل على تحسين ظروف حياة الناس في مصر، وهي مبادرة تستهدف أكثر من 58 مليون مواطن، وبالتالي فإن النهوض بمستويات الحياة يمثل جزء أساسيا في الاهتمام بالإنسان مجردًا من مسألة الدين والعرق والمذهب السياسي.