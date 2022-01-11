باحث بمنتدى الشباب: النظام البيئي يحتاج لابتكارات لمواجهة تغير المناخ

قال ماركو شليتز الباحث والاستشاري في مؤسسة «أوبن إيرث فاونديشن»، إنه لم يكن من السهل التعرف على التغيرات المناخية دون الأبحاث العالمية، وقدمت الصين بياناتها المتعلقة بالمتغيرات المناخية عام 2019، مستخدمة بيانات منذ عام 2012، وقدمت أمريكا بياناتها في عام 2019، مستندة إلى بيانات 2015، ومصر قدمت بيانات عام 2019، بينما هي بيانات عام 2015، وبالتالي كانت كل البيانات غير حديثة.

نظام البيئة لا يستطيع التعامل مع التحديات الحالية

وأضاف خلال كلمته في جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، المنعقدة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نظام البيئة لا يستطيع التعامل مع التحديات الحالية، ونحن في حاجة إلى تكنولوجيا وابتكارات وإبداعات جديدة للنظام المناخي».

وتابع: «لدينا التكنولوجيات والإنترنت والاستشعار عن بُعد، وهناك نظام بيئي إيكولوجي شامل، ونحاول أن نسجل كل هذه المتغيرات والتعلم عن بعد وعن طريق الأجهزة، والتحقق من البيانات بحيث تكون متاحة للكل بموثوقية».