لطلاب أولى وثانية ثانوي.. إرشادات التعليم الأخيرة لامتحان الترم الأول

يستعد طلاب الصف الأول والثاني الثانوي لأداء اختبارات الترم الأول للعام الدراسي 2021 – 2022، لذلك يبحث الكثيرين من أولياء الأمور والطلاب عن آخر الإرشادات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أهم إرشادات وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وفق بيانات وزارة التربية والتعليم.

شكل امتحان الصف الأول والثاني الثانوي

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، فإن اختبارات منتصف العام، ستتكون من شقين، الأول وهو الإلكتروني وهو يتضمن 70% من الدرجات، ويجرى تصحيحه عبر الأجهزة الإلكترونية دون دخول أي عنصر بشري، أما الشق الثاني فهو الأسئلة المقالية، التي سيجرى وضعها بمعرفة المديريات أو الإدارات التعليمية وهو يحتوى على 30% من الدرجات، ويتم تصحيحه بمعرفة المعلمين بالمدارس.

وبالنسبة لطلاب المنازل، فسيتم امتحانهم ورقيًا وفق المواصفات الفنية التي جرى إرسالها إلى المديريات التعليمية.

في حالة حدوث أي مشاكل بالسيستم أو عدم قدرة الطلاب على أداء الامتحان إلكترونيًا، سيتمّ إجراء الامتحان ورقيًا في المدرسة في نفس الوقت.

إرشادات أداء امتحانات الترم الأول للصف الأول والثاني الثانوي

وبحسب ما نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في تصريحات سابقة، فأن اختبارات منتصف العام لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، هي كالآتي:

- الهدف الرئيسي من شكل الامتحان هو معرفة الطالب نوعية الأسئلة الجديدة وما تستهدف قياسه، وكذلك التدريب على امتحانات الثانوية العامة.

- الغش داخل لجان الامتحان يحرم الطلاب من التعلم، ويضيع فرصة التدريب.

- الاختبارات مقسمة لجزئين الأول إلكتروني يتم تصحيحه من خلال الكمبيوتر، والثاني مقالي يتم وضعه وتصحيحه من خلال المعلمين.

- الامتحان أوبن بوك ولكن «لا يجوز اصطحاب كتب ورقية إلى الامتحان» بينما «تتوفر الكتب الرقمية على التابلت» وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان أو فتحها أثناء الامتحان من خلال الرابط الإلكتروني.

- يمكن للطالب أن يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات إذا احتاج الأمر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية.

- امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة.

- إذا تعرض طالب لأي مشكلة تقنية أثناء الامتحان سوف يتاح له أداء الامتحان ورقيًا في المدرسة في نفس اليوم.

- يجب مراعاة الوقت المخصص للإجابة على كل سؤال في المواد التي يمتحن بها الطالب.

مواد لا تضاف للمجموع

وبحسب وزارة التعليم، فإنَّه جرى تحديد المواد التي لا تضاف للمجموع، وهي كالآتي: «مواد التربية الوطنية، والكومبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، والتربية الدينية».

موعد امتحانات الصف الأول الثانوي العام

تبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي العام يوم السبت 22 يناير 2022 وتستمر حتى يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل، وعلى الرغم من أن الاختبارات إلكترونية، إلا أنَّها تعقد الامتحانات في المدارس، وتحت إشراف لجان المراقبة وتأمين اللجان وأوراق الامتحانات.

أما امتحانات المواد خارج المجموع، فسيجرى عقد الاختبارات في المدارس للمواد خارج المجموع يومي 15 و17 يناير 2022، ويجرى تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا في لجان الامتحانات.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام يوم الأحد الموافق 23 يناير 2022، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 فبراير 2022، بينما يجرى عقد الامتحانات في المدارس للمواد خارج المجموع يومي 16 و18 يناير 2022.