طرحت النجمة سميرة سعيد، اليوم، خامس أغنيات ألبومها الجديد «إنسان آلي»، بعنوان «الوقت الحلو»؛ احتفالا بحلول العام الجديد 2022.

كلمات أغنية سميرة سعيد الجديدة

أغنية «الوقت الحلو»، من كلمات محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد SS production وتوزيع شركة Digital Sound.

وتقول كلمات أغنية سميرة سعيد الجديدة:

الوقت الحلو بيطلب لمة ناس حلوين

والناس الحلوة بتشحن لما نكون فاصلين

والكلمة الحلوة في وقتها بتنور وتبان

والقعدة معاك خلتني أعرف معنى الروقان

وإنت إحساسك حلو ومزاجي بسببك حلو

والوقت الحلو معاك بيعدي

بسرعة لإنك حلو وإنت أسلوبك حلو

ومنقي كلامك حلو

أنت اللي أنا لما بقوم على صوتك

يومي بيبدأ حلو

أنا حاسة إني أنا عايزة أفضل

طول اليوم شايفاك

حتى الضحكة الرايقة ما بضحكهاش إلا معاك

تفاصيلك مش موجودة في حد

ولايقة عليك

ده اللي مخليك فارق عن كل الناس حواليك

«بحب معاك» أول أغاني ألبوم سميرة سعيد

وبدأت سميرة سعيد طرح أغنيات ألبومها الجديد في يناير الماضي، بأغنية «بحب معاك»، وهي من كلمات محمود طلعت، وألحان أحمد العدل، وتوزيع موسيقي أحمد حسام، ثم طرحت أغنية «متاهة» من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع.

ومع منتصف العام، طرحت أغنية «الساعة اتنين بالليل»، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، و«Mon Chéri»، وكلمات محمد القاياتي، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، كما طرحت أغنية خاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بعنوان جهاز تسجيل.