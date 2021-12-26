«الوقت الحلو».. تفاصيل خامس أغنيات ألبوم سميرة سعيد الجديد

تطرح فى الساعة الخامسة مساء غدا، النجمة سميرة سعيد، أغنيتها الجديدة، الوقت الحلو، التي كتب كلماتها محمد القاياتي، من ألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر أمير محروس، وظهرت خلالها بـ«لوك» مميز.

سميرة سعيد: الوقت الحلو مناسبة لأجواء رأس السنة 2022

أوضحت سميرة لـ«الوطن»، أن أغنيتها الجديدة ستكون مفاجأة لجمهورها، ومناسبة تماما لأجواء رأس السنة التي دوما تحب البهجة والانبساط.

وأشارت سميرة، إلى أنها ستستكمل طرح أغنيات ألبومها الجديد مع العام المقبل، حيث أنها ما زال فى جعبتها عدد كبير من الأغنيات التي ستطرحها تباعا.

سميرة سعيد: سأطرح باقي أغنيات ألبومي تباعا خلال الأشهر المقبلة

يذكر أن آخر «كليبات الديفا» سميرة سعيد، كانت أغنيتها mon cheri مون شيرى، الأغنية الرابعة من ألبومها «إنسان آلي»، وحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات، وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القاياتي، لحن بلال سرور، توزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، من إخراج نضال هاني.

الوقت الحلو من كلمات محمد القاياتي وألحان محمد حمزة من ألبوم إنسان آلي

وكانت النجمة الكبيرة سميرة سعيد، أحيت حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية «أرض الأحلام»، تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى أقيم هذا العام تحت شعار «سوا نرجع فرحتنا»، وهى دورة استثنائية، حيث التقى أولادنا، من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية.