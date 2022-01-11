أبطال «ملهمون» في منتدى الشباب: عشنا طفولة صعبة لكننا لم نفقد الأمل

أجرت الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج «اليوم»، فقرات حوارية على هامش منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، الذي يُقام في مدينة شرم الشيخ، في الفترة ما بين 10 لـ 13 يناير الجاري، والتقت عددًا من المشاركين في جلسة «ملهمون» التي عُرضت صباح اليوم في منتدى شباب العالم، وذلك عبر قناة «dmc».

تحديات طفولة صعبة

وتحدث صدام سيالة، شاب أردني فلسطيني، شارك في الجلسة، عن تفاصيل طفولته الصعبة، وذكر أن وضعه الاقتصادي والاجتماعي أثناء الطفولة كان سيئا جدًا، لكنه كان دائما يؤمن بالأمل ووجود الفرص، فضلًا عن أن هناك أشخاص ساعدوه على أن يقف على قدمه ويتعلم أشياء كثيرة وجديدة.

تجربة شاب أردني

وأضاف الشاب الأردني، أنه يؤمن بأن هناك دائمًا فرصا في الحياة، مؤكدًا أن تجربة طفولته ساعدته في المشاركة في مبادرات ملهمة، حتى أصبح اليوم في منتدى شباب العالم ويشارك قصة نجاحه مع الحاضرين، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قصة نجاحه ليست خاصة به فقط، بل خاصة بكل شخص ساعده على النجاح.

شاب لبناني في «ملهمون»

من ناحية أخرى، ذكر رفيق الحريري، المشارك في جلسة «ملهمون» بمنتدى شباب العالم، إنه خلال سنوات المراهقة كان يمر بحالة اضطراب غذائي، واكتشف خلالها ضرورة لجوء الإنسان للصحة النفسية، حيث إن المرض قد لا يكون سببه اضطرابا جسديا، بل قد يكون سببه نفسيا.

وأضاف «الحريري»، أنه من خلال تجربته الشخصية، مع الاضطراب النفسي والغذائي، استطاع اللجوء للعلاج النفسي، ومعرفة أهمية العلاج النفسي والصحة النفسية وأهميتها في الحياة اليومية، وكيفية التعامل معها بشكل إيجابي، فيما

تجربة من غانا

وقالت إميليا أكوما الغانية المشارك في «جلسة ملهمون» بمنتدى شباب العالم، إنه لا يوجد شخص واحد لديه حل لكل المشكلات، لذلك كانت المشاركة في منتديات مثل منتدى شباب العالم مهمة حتى يرى كل شخص أفكارا متعددة ويرى الأمور بأكثر من شكل.