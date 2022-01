«بيلا تشاو» أغنية إيطالية في منتدى شباب العالم بإيقاعات أفريقية

كانت مفاجأة أن يشهد افتتاح منتدى شباب العالم، أداء الأغنية الإيطالية الشهيرة «bella ciao» أو «بيلا تشاو» بالعربية، لكن بإيقاعات أفريقية قدمتها فرقة «نودولوفو» من جنوب أفريقيا، التي وصلت إلى نهائيات برنامج اكتشاف المواهب «America's got Talent»، وصاحب الغناء عرض مسرحي راقص، مستوحى من التراث الأفريقي.

ما أغنية bella ciao؟

لا تعد أغنية بيلا تشاو مشهورة فقط بسبب غناء أبطال المسلسل الأسبانى الأشهر «la casa de papel» لها خلال أحداث المسلسل، أو أنها كانت الموسيقى التصويرية فى بعض المشاهد، بل تكتسب أهميتها فى أنها تعد من أيقونات الموسيقى الإيطالية التراثية.

وظهرت أغنية «bella ciao» أو «بيلا تشاو» لأول مرة، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، وبالتحديد بين عامى 1939 و1945 من خلال مقاومي الحزب الإيطالى اللاسلطوي الاشتراكي، بعد أن كان يجرِ غنائها كاحتجاج على أشكال العمل غير الآدمية فى شمال إيطاليا، التي كانت تعانى منه النساء أكثر من الرجال، في حقول الأرز فى آواخر القرن الـ19، وبداية القرن الـ20.

وبحسب كتاب «songs that made history around the world» أو «الأغانى التى صنعت التاريخ حول العالم» للمؤلف «جارى سيلفر مان»، فالأغنية ظهرت لأول مرة فى أواخر القرن الـ19 بكلمات مغايرة وكانت يتم غنائها بواسطة العمال فى حقول الأرز، حيث كانوا يعملون فى إزالة الأعشاب الضارة التى تعوق نمو الأرز، وبسبب صعوبة العمل كانت الطبقات الفقيرة فقط هى من يوافق على ممارسة هذا العمل ومع الأجور الزهيدة بدأت حركات التمرد والشغب ضد المشرفين.

تعود إلى 1906 واستخدمت نشيد للمقاومة الإيطالية

ثم ظهرت الأغنية بنسختها الحالية وهى معناها «إلى اللقاء أيتها الجميلة»، وتعود أقدم نسخة مكتوبة تعود إلى عام 1906، كما تم استخدامها كموسيقى تصويرية فى بعض الأفلام اليوغسلافية في عام 1969.

وخلال الحرب العالمية الثانية، أصبحت الأغنية نشيدا للمقاومة الإيطالية أو ما يطلق عليه «البارتيزان»، بعد سقوط حكم بينيتو موسوليني عام 1943، واحتلال ألمانيا النازية لإيطاليا، وهى نشيد يرمز للحرية والمقاومة.

ويعقد منتدى شباب العالم هذا العام، تحت شعار «العودة معا»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، وسبق وانعقد المنتدى خلال أعوام 2017، 2018 ، 2019 على التوالي، حيث جرى استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة بهدف تعزيز الحوار، ومناقشة قضايا التنمية.