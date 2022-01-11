إجراءات منتدى شباب العالم للوقاية من كورونا.. سلامتك أولا «فيديو»

نشر منتدى شباب العالم المنعقد في شرم الشيخ، فيديو يظهر جهود وزارة الصحة، في تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تضمن انتشار النقاط الصحية في أماكن فعاليات المنتدى، وتعقيم القاعات وإتاحة الكمامات والمطهرات لضيوف المنتدى.

خطة الصحة في منتدى الشباب

يذكر أن خطة تأمين منتدى شباب العالم، يشارك فيها 180 مسعفا و25 مشرفا إسعافيا و14 طبيبا، و4 تمريض مدربين على كل خطط التعامل مع الحالات الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أن جميع سيارات الإسعاف مجهزة برعايات مركزة، والاستعانة بـ41 سيارة من خارج محافظة جنوب سيناء و9 سيارات من المحافظة.

وأوضحت أنه يوجد بكل عيادة طبيبان ومسعفان وممرضتان، كما تم توفير 6 فرق طبية الانتشار السريع فى مناطق الصالات والفعاليات، كل فرقة مكونة من 3 أفراد.

وتابعت: «كل فرقة بحوزتها كافة الأجهزة الطبية والمستلزمات للتعامل مع الحالات الطارئة»، مشيرة إلى أن الفرق مجهزة بأجهزة تنشيط عضلة القلب.

روبوتات للتقديم المشورة والكمامات

كما استعان منتدى الشباب في هذه النسخة، وجود روبوتات للتعقيم، وأخرى تفاعلية لتقديم المشورة للزوار، لتقديم المأكولات والمشروبات للضيوف، والدعوات، كما يوجد روبوتات تتحرك في القاعة الرئيسية لتسليم الضيوف الكمامات والمطهرات.