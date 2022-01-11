مواجهات جديدة بين جيش الاحتلال والفلسطينيين.. ودهس جندي إسرائيلي

تواصلت المواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، في أنحاء مختلفة من فلسطين، ومن بينها مواجهات بين فلسطينيين وعناصر من الجيش الإسرائيلي عند مدخل مدينة رام الله الشمالي، في الضفة الغربية.

وبدأت المواجهات بعد وقفة لطلاب جامعة بيرزيت ضد حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الطلبة مؤخرا، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

قوات الاحتلال تقتحم حي بئر أيوب جنوب الأقصى

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حي بئر أيوب ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وانتشرت في شوارع البلدة ونصبت حواجز عسكرية، بحجة إشعال شبان النيران في عمود كاميرات مراقبة تابعة للاحتلال، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، كما اندلعت مواجهات أخرى في مدخل مدينة البيرة.

وفي سياق متصل، أصيب جندي إسرائيل بجروح، اليوم، إثر عملية دهس قرب مستوطنة حلميش شمال غرب رام الله، فيما تم اعتقال المنفذ، وأكدت صحيفة معاريف العبرية إصابة مجند إسرائيلي في عملية الدهس التي وقعت مساء الثلاثاء، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأكدت القناة 14 الإسرائيلية، أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، وصلت إلى مكان الحادث.

إسرائيل تعتقل شابا بتهمة دهس جندي إسرائيلي

في المقابل أفادت وكالة الأنباء الفلسطنية «وفا»، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، مساء اليوم، شابا قرب مستوطنة حلميش، المقامة على أراضي قريتي دير نظام والنبي صالح شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شاب، 30 عامًا، بتهمة محاولة تنفيذ عملية دهس، مشيرةً إلى أن الشاب ينحدر من إحدى قرى محافظة رام الله والبيرة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المؤدية إلى قرى بني زيد الغربية ومحافظة سلفيت، ومنعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج، كما نصبت حاجزا عسكريا قرب بلدة بيرزيت، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة بالمكان.