تراخيص الحديد تتصدر أجندة أول اجتماع لـ«الصناعات المعدنية» بعد الانتخابات

يعقد مجلس الإدارة الجديد لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات أول اجتماع له الأسبوع المقبل لمناقشة أجندة الغرفة في دورتها الجديدة الممتدة حتى العام 2025، وفقا لتصريحات مسئول بالغرفة لـ«الوطن».

أجندة الاجتماع

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، حسب المصدر، الملفات الطارئة بقطاع الصناعات المعدنية، وعلى رأسها ملف التراخيص الجديدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية لإنتاج حديد أسفنجي وبيليت ومكورات الصلب، ومن المقرر حسمها مطلع فبراير المقبل.

وأوضح المصدر أن من بين الملفات التي سيناقشها الاجتماع تشكيلات الشعب داخل الغرفة، من أجل البدء في العمل على حل المشاكل القطاعية والإنتاجية داخل المصانع.

وكانت غرفة الصناعات المعدنية أجرت انتخاباتها، وفقا لقانون اتحاد الصناعات الجديد، في نهاية نوفمبر الماضي، حيث فاز برئاسة الغرفة عماد الألفي، وفاز أيمن العشري وسعيد حامد كوكيلين لرئيس الغرفة، بجانب رأفت قطب وخالد عبد الله كأعضاء هيئة مكتب. وشهد مجلس إدارة الغرفة تغييرات بنسبة 50% تقريبا عن المجلس السابق.

3 شُعب في غرفة الصناعات المعدنية

وتضم الغرفة 3 شُعب، هي شعبة المعادن الثمينة «المجوهرات والحلى»، و شعبة المسابك، إضافة إلي الشعبة العامة، التي تشمل قطاع الصناعات الحديدية وقطاع الصناعات غير الحديدية.

ويبلغ عدد أعضاء الغرفة أكثر من 1000 عضو، حيث تضم شركات الحديد بكافة أطيافها، بداية من الشركات شركات المتكاملة، و الشركات نصف المتكاملة، بجانب مصانع الدرفلة التي يصل عددها إلى 27 شركة، و 3 مصانع متخصصة في إنتاج الصاج، كما يبلغ عدد أعضاء شعبة الذهب والمجوهرات نحو 130 عضوا، ويبلغ عدد أعضاء شعبة المسابك 150 عضو منتشرون في محافظات الجمهورية، فضلا عن قطاعات أخرى منها الألومنيوم، بواقع 8 شركات فى مقدمتها الشركة التي تنتج معدن الألومنيوم من الخامات الأساسية، والمعادن الأخرى مثل الزنك والنحاس بالإضافة إلي قطاعات تشكيل المعادن وإنتاج الزوايا.